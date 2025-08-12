快訊

代客料理螃蟹「清蒸變水煮」 苦主氣炸：每隻都在滴水

聯合新聞網／ 綜合報導
為了吃到新鮮海產，不少民眾會特地前往漁港選購。圖／聯合報系資料照片
為了吃到新鮮海產，不少民眾會特地前往漁港選購，再請餐廳代客料理。有一名網友抱怨，近期到嘉義布袋港花2000元購買螃蟹，明明交代以清蒸方式料理，卻被餐廳拿去水煮，讓他氣炸直呼「清甜味全沒了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆料公社公開版」表示，近期到嘉義布袋港的魚市場挑選新鮮海產，再去一間生意不錯的餐廳代客料理，原先老闆說一道菜收100元，結果進去後變成一道200元，他心想大家都要賺錢就不多計較。等料理陸續上桌後，唯獨不見花2000元購買的螃蟹，向廚房反映才驚覺對方用水煮方式料理。

原PO進一步說明，明明就交代好要以「清蒸方式」料理，保留海鮮風味，結果竟被拿去水煮，上菜時每一隻螃蟹都在滴水，鮮甜味全都流失，廚師還堅持自己是用清蒸方式料理，讓他氣得大罵，「回家看評論才知道自己多盤，平常都會看評論做功課，唯獨這次沒做功課就翻車了，布袋漁港代客料理要小心踩這間的雷」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「這很嚴重的疏失，嚴重失信」、「可以亂煮一鍋粥，不能亂煮一鍋蟹」、「有夠不老實耶，是我一定要求老闆賠償」、「螃蟹水煮還不如吃川燙白蝦」、「用水煮哪好吃啊，這廚師來亂的嗎？」、「用煮的要顧著蟹肉，不能煮太久，一般餐廳沒法顧著當然要清蒸」、「幾年前去布袋買紅蟳，現場給我看都是有蛋的，回家只剩2隻有蛋，從此之後不去了」。

