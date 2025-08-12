他買好市多香菇驚見異物 內行人曝真相：秘密道具被發現

美式賣場好市多因價格實惠，深受不少消費者喜愛。一名網友分享，近期在好市多買了一盒鮮香菇，結果煮到一半才發現香菇裡有一個異物，讓他氣得想退貨。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多購買一盒「鮮香菇」，回家煮到一半後，竟發現裡面有個像過濾器的東西，讓他氣得想要拿去好市多退貨。

貼文一出後，不少網友都表示「這是接菌種之後，要蓋瓶子蓋住悶菌的塞子，基本上沒細菌」、「不用退貨啦，又不是熱騰騰的在裡面。這個塞子丟掉即可」、「那個沒有關係啦，那是它的房子」、「養香菇的秘密道具被發現了」、「菇寮噴水頭，應該是採收的時間去碰到，然後掉到桶子裡，包裝的人沒注意，一把抓就裝進去了，農場包裝很多都是阿嬤級的」、「這顆異物也是有秤重算你錢的，退吧！」。

對此，原PO也回應「沒事各位，只是看到黑黑的塞子感覺有點噁心，換一盒就好」，並指出自己最後有拿去退貨，好市多除了退貨外，還贈送一盒鮮香菇給他。