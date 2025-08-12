塞到懷疑人生！他崩潰「去宜蘭只能開半夜嗎」 內行曝：這設計有問題

有些飲料店為什麼沒有「去冰」選項呢？一名網友發文，稱他去某些飲料店點飲料，明明說了要去冰，飲料內卻還是有小碎冰在裡面，讓他很不高興，對此，有內行人解答，在飲料店內即使客人點去冰，店員也都會加水來填補。

