塞到懷疑人生！他崩潰「去宜蘭只能開半夜嗎」 內行曝：這設計有問題
不少人假日喜歡前往宜蘭旅遊，但雪隧總是塞到不行。對此，一名網友分享，近期在某個周六傍晚，從南港開車返回中和，結果一路從平面道路塞到國道，才發現是轉國五去宜蘭的車流雙向回堵，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「去宜蘭是不是只能開半夜了？」為題，指出自己在周六晚上要從南港上國三返回中和，結果從平面道路就開始塞車，原以為是有事故導致，後來才發現是轉國五的車輛回堵，讓他相當傻眼，直呼「現在流行夜衝宜蘭還是從白天塞到晚上？而且南北雙向都大排長龍」。
貼文一出後，不少人都表示，「暑假禮拜天10點就塞翻天了…平面就卡翻」、「你假日早上6點出發，然後14點回程，就沒啥車了」、「內科周五下班日常，我都繞到汐止再轉國三南下，內線中線90+沒問題」、「建議可以早上4點半左右出發，之前試過車況不錯」、「搭客運就可以快速通關了」、「禮拜天下午14時前回程，才可以避開高乘載前的爆量」、「其實住宜蘭，通勤台北上下班並沒有塞車，最多周五晚上小塞」。
此外，也有內行網友回應，「南港交流道那邊設計就是有問題，一般下班時間那邊都會整個卡住」、「南港交流道十年前是不塞的，是亂改後才塞爆，以前南港聯絡道是雙車道，上來的車還可以往前開一點再進入主車道，稍微錯開要去宜蘭的排隊車潮，後來改單車道，南港一上來就跟去宜蘭的車卡死，是真的卡死，有夠蠢」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言