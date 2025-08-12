塞到懷疑人生！他崩潰「去宜蘭只能開半夜嗎」 內行曝：這設計有問題

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在某個周六傍晚，從南港開車返回中和，結果一路從平面道路塞到國道，才發現是轉國五去宜蘭的車流雙向回堵，讓他相當傻眼，照片為示意圖。圖／聯合報系資料照
不少人假日喜歡前往宜蘭旅遊，但雪隧總是塞到不行。對此，一名網友分享，近期在某個周六傍晚，從南港開車返回中和，結果一路從平面道路塞到國道，才發現是轉國五去宜蘭的車流雙向回堵，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「去宜蘭是不是只能開半夜了？」為題，指出自己在周六晚上要從南港上國三返回中和，結果從平面道路就開始塞車，原以為是有事故導致，後來才發現是轉國五的車輛回堵，讓他相當傻眼，直呼「現在流行夜衝宜蘭還是從白天塞到晚上？而且南北雙向都大排長龍」。

貼文一出後，不少人都表示，「暑假禮拜天10點就塞翻天了…平面就卡翻」、「你假日早上6點出發，然後14點回程，就沒啥車了」、「內科周五下班日常，我都繞到汐止再轉國三南下，內線中線90+沒問題」、「建議可以早上4點半左右出發，之前試過車況不錯」、「搭客運就可以快速通關了」、「禮拜天下午14時前回程，才可以避開高乘載前的爆量」、「其實住宜蘭，通勤台北上下班並沒有塞車，最多周五晚上小塞」。

此外，也有內行網友回應，「南港交流道那邊設計就是有問題，一般下班時間那邊都會整個卡住」、「南港交流道十年前是不塞的，是亂改後才塞爆，以前南港聯絡道是雙車道，上來的車還可以往前開一點再進入主車道，稍微錯開要去宜蘭的排隊車潮，後來改單車道，南港一上來就跟去宜蘭的車卡死，是真的卡死，有夠蠢」。

宜蘭 車道 塞車 雪隧 高乘載

暴雨轟九州！日本新幹線「排長隊」避難奇景曝光 台人憶：當年北捷也這樣

日本九州北部、中部等地10日起受鋒面影響出現劇烈降雨，多處地方嚴重積水，交通全面癱瘓，九州新幹線為防車庫淹水損壞車輛，將列車開至高架段避難。影像傳至台灣，有網友也回憶起24年前納莉颱風侵台，台北捷運公

仍有小碎冰！他怒手搖飲「去冰」不完全 內行人揭真相：會比較稀

有些飲料店為什麼沒有「去冰」選項呢？一名網友發文，稱他去某些飲料店點飲料，明明說了要去冰，飲料內卻還是有小碎冰在裡面，讓他很不高興，對此，有內行人解答，在飲料店內即使客人點去冰，店員也都會加水來填補。

板橋麗寶百貨櫃位、餐廳全撤光 在地人吐槽：整棟只剩3用途

麗寶百貨座落新北新板特區，然而近日卻有網友發現，諾大的建築疑似只剩下秀泰影城和全家，忍不住驚呼「板橋麗寶百貨是發生什麼事？」。對此，湯姆熊板橋麗寶店表示，配合百貨商場全館整體改裝計劃，營運到8月底。

一枚10元硬幣能買啥？台南在地人曝豪氣清單：可以吃5支

台灣物價飆漲，不少商品的價格已越來越高。對此，一名網友好奇，一枚10元硬幣，在現今還能買到什麼東西？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

吃Buffet「被嘴1句話」超反感！全場共鳴 店員現身曝真相

你平常跟朋友聚餐時，喜歡吃Buffet嗎？一名網友分享，近期吃自助餐時，拿了自己喜歡的餐點，卻被其他人嫌棄「吃這個不會回本，浪費錢」，讓他直言「真的很討厭這種人」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

