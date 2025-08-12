暴雨轟九州！日本新幹線「排長隊」避難奇景曝光 台人憶：當年北捷也這樣

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本熊本地區11日因暴雨多處淹水。圖／美聯社
日本九州北部、中部等地10日起受鋒面影響出現劇烈降雨，多處地方嚴重積水，交通全面癱瘓，九州新幹線為防車庫淹水損壞車輛，將列車開至高架段避難。影像傳至台灣，有網友也回憶起24年前納莉颱風侵台，台北捷運公司也同樣將列車撤至高架段，以免全成泡水車。

日本網友拍攝的照片可看到，多輛新幹線列車在高架鐵路上排成長長一列，場面壯觀，地面雖還未看到積水狀況，但氣候明顯不佳。該網友指出路段為熊本以南，疑惑「該不會是車庫塞不下，只好停在鐵路上吧」，後續又留言解釋應該是因為附近有河川，且發布了洪水警報，所以把車輛從車庫中開出來避難。

事實上，新幹線過去就曾發生颱風天列車泡水毀損事件。2019年哈吉貝颱風侵襲日本，對北陸地區造成嚴重災害、71人死亡，當時北陸新幹線長野站附近的車輛中心，就因附近河川潰堤淹沒，10輛列車只剩車窗以上的部分露在外面，事後JR東日本宣布10輛泡水車全數報廢，損失達148億日圓（約新台幣31億）。

因哈吉貝颱風遭水淹的列車共有10組，其中有8組為JR東日本的E7系，另兩組則是隸屬JR西日本的同型W7系。圖／路透社資料照
作家福澤喬也在粉專「Joel來談日本」分享此事，網友紛紛留言「跟汽車開上高架道路避颱風一樣，淹了很麻煩」、「看起來好像老天爺的玩具火車」、「長野那次全廢車，這樣做也沒辦法」、「之前納莉颱風北捷好像也是這樣撤退到高架路線」、「北捷淡水線圓山站颱風天時也是開上列車上高架」。

網友表示，2001年納莉颱風侵台，帶來暴雨造成台北地區大淹水，捷運板南線淹成滯洪池，交通癱瘓3個月，「當時所有列車全部緊急衝往南港機場，沒多久後板南線就全線淹沒，當時北捷機電全在地底下，幾乎都報廢了。據說當時是車子在跑，水一直追上來，很驚險」。

