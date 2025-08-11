仍有小碎冰！他怒手搖飲「去冰」不完全 內行人揭真相：會比較稀
有些飲料店為什麼沒有「去冰」選項呢？一名網友發文，稱他去某些飲料店點飲料，明明說了要去冰，卻還是有小碎冰在裡面，讓他很不高興。對此，有內行人解答，在飲料店內即使客人點去冰，店員也都會加水來填補。
一名網友在PTT發文，表示有些飲料店很奇怪，明明已經裝在杯子裡，用冰塊搖過降溫了，且台灣牛奶都是採用高溫殺菌，沒那麼容易壞掉，要放一個下午才會壞掉，飲料卻沒有「去冰」的選項。
原PO表示，就算沒去冰選項，他也跟店員說過要去冰，或是在手機上點了去冰，但拿到飲料時，裡面還是有小碎冰在裡面，讓他感到很氣憤，質疑店家為何點單設計不加上「完全去冰」的選項。
此文一出，不少內行人解答，即使點去冰，店員仍然會加水，「完全去冰也是加水稀釋」、「以前在飲料店打工過，去冰都是加水」、「去冰也是加水，沒做過就不用嘴了，自己去開一間比較快，看能撐多久」、「成本問題，國外的去冰是直接不給冰也不補滿」。
也有網友發表其他看法，「我覺得講去冰，就不應該有任何冰就是了，偏偏還是會有小碎冰給你，我不喜歡喝手搖杯就是這樣」、「現在的是又貴又偷，沒幾家有良心的」、「很多間都這樣玩，所以只能自己講清楚，說要完全去冰」、「上次拿起來一搖就半杯冰，店員還說有小碎冰很正常」。
