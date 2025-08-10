聽新聞
板橋麗寶百貨櫃位、餐廳全撤光 在地人吐槽：整棟只剩3用途
麗寶百貨座落新北新板特區，然而近日卻有網友發現，諾大的建築疑似只剩下秀泰影城和全家，忍不住驚呼「板橋麗寶百貨是發生什麼事？」。對此，湯姆熊板橋麗寶店表示，配合百貨商場全館整體改裝計劃，營運到8月底。
原PO在Threads指出，板橋麗寶百貨六樓主題餐廳剩一家，其他櫃位撤光，湯姆熊到月底，2樓剩花車，整棟只剩秀泰和全家。
貼文曝光後，許多在地人表示，「我也很疑惑，位置不是很好嗎？但整棟就是散發著經營不善的氣息」、「去逛過一兩次，覺得逛起來感覺很怪，說不出哪裡怪，就很怪」、「新板真的好可惜…明明有機會成為信義2.0，最後卻只能當南港的警惕範例」、「我們公司曾經去樓上聚餐過，我有幾個同事覺得磁場不太好，從電梯到廁所，都有很多無形的盯著你的感覺」。
也有網友吐槽，「對板橋人來說吸引力真的不大，停車超麻煩，電影票也不能折抵停車費」、「櫃位分類沒統整性，看秀泰電影不能抵停車費，秀泰影廳小到不行」、「感覺是很敷衍的百貨，甚至覺得叫他百貨都高估了」、「秀泰隔音超差，看電影寧願去威秀，機車還可以折停車費」、「那棟剩下秀泰、全家跟停車場三種用途」。
不過也有人補充，麗寶百貨出清應是要整修，「聽說要長高，變成19層樓」。湯姆熊麗寶店也在5日宣布，「為配合百貨商場全館整體改裝計劃，『湯姆熊板橋麗寶店』營業至114/8/31止」。而板橋麗寶百貨官網亦於7月4日開始舉辦「Bye Bye Sale」全館出清活動。
