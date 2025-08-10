快訊

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

「超商最頂微波食品」 網激推這款義大利麵：已連吃三天

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

板橋麗寶百貨櫃位、餐廳全撤光 在地人吐槽：整棟只剩3用途

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友震驚位於新板特區的麗寶百貨竟剩影城和全家。 聯合報系資料照片／記者祁容玉攝影
一名網友震驚位於新板特區的麗寶百貨竟剩影城和全家。 聯合報系資料照片／記者祁容玉攝影

麗寶百貨座落新北新板特區，然而近日卻有網友發現，諾大的建築疑似只剩下秀泰影城和全家，忍不住驚呼「板橋麗寶百貨是發生什麼事？」。對此，湯姆熊板橋麗寶店表示，配合百貨商場全館整體改裝計劃，營運到8月底。

原PO在Threads指出，板橋麗寶百貨六樓主題餐廳剩一家，其他櫃位撤光，湯姆熊到月底，2樓剩花車，整棟只剩秀泰和全家。

貼文曝光後，許多在地人表示，「我也很疑惑，位置不是很好嗎？但整棟就是散發著經營不善的氣息」、「去逛過一兩次，覺得逛起來感覺很怪，說不出哪裡怪，就很怪」、「新板真的好可惜…明明有機會成為信義2.0，最後卻只能當南港的警惕範例」、「我們公司曾經去樓上聚餐過，我有幾個同事覺得磁場不太好，從電梯到廁所，都有很多無形的盯著你的感覺」。

也有網友吐槽，「對板橋人來說吸引力真的不大，停車超麻煩，電影票也不能折抵停車費」、「櫃位分類沒統整性，看秀泰電影不能抵停車費，秀泰影廳小到不行」、「感覺是很敷衍的百貨，甚至覺得叫他百貨都高估了」、「秀泰隔音超差，看電影寧願去威秀，機車還可以折停車費」、「那棟剩下秀泰、全家跟停車場三種用途」。

不過也有人補充，麗寶百貨出清應是要整修，「聽說要長高，變成19層樓」。湯姆熊麗寶店也在5日宣布，「為配合百貨商場全館整體改裝計劃，『湯姆熊板橋麗寶店』營業至114/8/31止」。而板橋麗寶百貨官網亦於7月4日開始舉辦「Bye Bye Sale」全館出清活動。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

百貨 餐廳 湯姆熊

延伸閱讀

新北三重新北大橋雙向汽車道 11、12日夜間封路銑鋪

淡水微型轉運站年底將完工 議員籲將三芝、石門納入快速轉運系統

報名首日秒殺！ 「hahababy親子路跑」年度壓軸麗寶登場 跨年派對卡司、親子偶像全到齊 「馬拉灣買一送一」搶先玩

迎淡江大橋…淡水設微型轉運站 將增3公車通桃機、板橋

相關新聞

板橋麗寶百貨櫃位、餐廳全撤光 在地人吐槽：整棟只剩3用途

麗寶百貨座落新北新板特區，然而近日卻有網友發現，諾大的建築疑似只剩下秀泰影城和全家，忍不住驚呼「板橋麗寶百貨是發生什麼事？」。對此，湯姆熊板橋麗寶店表示，配合百貨商場全館整體改裝計劃，營運到8月底。

一枚10元硬幣能買啥？台南在地人曝豪氣清單：可以吃5支

台灣物價飆漲，不少商品的價格已越來越高。對此，一名網友好奇，一枚10元硬幣，在現今還能買到什麼東西？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

吃Buffet「被嘴1句話」超反感！全場共鳴 店員現身曝真相

你平常跟朋友聚餐時，喜歡吃Buffet嗎？一名網友分享，近期吃自助餐時，拿了自己喜歡的餐點，卻被其他人嫌棄「吃這個不會回本，浪費錢」，讓他直言「真的很討厭這種人」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

農曆春節機票超貴！內行人教「省錢妙招」：日本來回1萬3解決

明年農曆春節有9天連假，不少人開始規劃出國行程，但旅遊旺季，機票價格相當昂貴。一名網友分享，過年原本打算去日本，但因機票太貴、人潮太多，遲遲下不了手。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

ㄊㄔ是台鐵哪個車站？內行人破解「台灣摩斯密碼」

你知道台鐵的車站牌上除了有中文和英文，其實還有注音符號嗎？一名網友分享一張標示「ㄊㄔ」的照片，詢問大家是否知道是哪個台鐵車站？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

台中知名餐廳「屋馬燒肉」近日被投訴，一名網友點了價值3280元的雙人和牛套餐，結果送上的肉片幾乎全是油花。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。