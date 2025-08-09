聽新聞
一枚10元硬幣能買啥？台南在地人曝豪氣清單：可以吃5支
台灣物價飆漲，不少商品的價格已越來越高。對此，一名網友好奇，一枚10元硬幣，在現今還能買到什麼東西？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，萬物皆漲的年代，好奇現在的10元，除了麥香系列的飲料，還可以買到什麼東西？短短兩句話，吸引近7萬人瀏覽。
貼文一出後，不少網友都表示「台南有2元迷你黑輪，你可以來吃5支，根本是大富翁」、「科學麵一包還買得起」、「可以在印尼商店買印尼泡麵，他們賣比較便宜」、「合作社海苔跟仙貝」、「養樂多啊，有便宜的那種，一罐才8、9元」、「去檳榔攤可以買結冰水」、「南部早餐店能加一顆蛋」、「可以買一根棒棒糖」、「紅豆餅1個」、「南屯市場一顆芭樂只要5元」。
此外，也有其他網友笑稱「我花10塊錢夾到160元的洗衣球，賺翻」、「10元可以夾1次娃娃，只要夾得到就可以換成所有東西」、「可以在公廁投1包衛生紙」、「可以買10個塑膠袋」、「可以加一碗白飯，吃得最飽，選我正解」。
