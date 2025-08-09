吃Buffet「被嘴1句話」超反感！全場共鳴 店員現身曝真相

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
吃到飽Buffet是近年深受消費者喜愛的餐飲型態。示意圖，本報系資料照片
你平常跟朋友聚餐時，喜歡吃Buffet嗎？一名網友分享，近期吃自助餐時，拿了自己喜歡的餐點，卻被其他人嫌棄「吃這個不會回本，浪費錢」，讓他直言「真的很討厭這種人」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期去吃Buffet，拿了自己喜歡的餐點，卻被朋友說「吃這個不會回本，浪費錢」，讓他相當不滿，直呼「吃得開心不是最重要？」。

貼文一出後，引發一票網友共鳴，紛紛表示「我跟家人去吃也都會被念，說哪有人來自助餐吃這種東西」、「每次我吃生魚片，旁邊就有人在碎念，來這邊就是要吃一些不一樣的東西，挑貴一點的東西，真的很煩」、「我媽：你給我去拿龍蝦、螃蟹、鮑魚，不要再拿甜點和冰淇淋」、「我跟我們家吃飯都會被唸：哪有人來自助餐吃這種東西齁」。

此外，也有網友堅持吃自己喜歡的料理，回應「吃到飽就吃喜歡的啊，適量就好，不要硬吃」、「我就是那個會去Buffet吃炒飯的人」、「我一坐下就先來碗酥皮濃湯」、「我只會吃自己想吃的，才不管會不會回本，吃得開心最重要」。

該文也釣出店員留言「其實除非你超會吃不然很難吃回本」，認為重點是吃得開心且不要浪費食材。

