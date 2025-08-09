聽新聞
農曆春節機票超貴！內行人教「省錢妙招」：日本來回1萬3解決
明年農曆春節有9天連假，不少人開始規劃出國行程，但旅遊旺季，機票價格相當昂貴。一名網友分享，過年原本打算去日本，但因機票太貴、人潮太多，遲遲下不了手。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「明年過年出國」為題，指出明年春節的9天連假，本來計劃前往日本，但看了機票發現要2萬多，加上日本過年一定很多人，好奇發問「有推薦9天比較適合去的國家嗎？跟團或一個人自由行的都可以！」。
貼文一出後，不少網友都表示「過年出國很貴感覺蠻正常的」、「過年連在台灣遊玩和住宿也都貴」、「今年過年去香港，人潮很多也很貴」、「日本過年機票2萬很划算，我買明年過年來回一個人要3萬多元」、「我2、3個月前看就很貴了」、「說實話日本過年感覺就沒有出國的感覺」。
此外，也有內行網友分享建議，指出「我去年過年也去日本，建議你可以先訂住宿（可取消的），再慢慢看機票，我高雄大阪買13000，而且當初越接近的時候還越便宜，反而是房價只有越來越貴」。
