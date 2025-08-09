ㄊㄔ是台鐵哪個車站？內行人破解「台灣摩斯密碼」

你知道台鐵的車站牌上除了有中文和英文，其實還有注音符號嗎？一名網友分享一張標示「ㄊㄔ」的照片，詢問大家是否知道是哪個台鐵車站？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享一張照片，內容是一個台鐵車站月台的柱子，上方標示注音「ㄊㄔ」，好奇發問「大家知道是什麼站嗎？」。貼文一出後，不少網友都有猜出正確站名為宜蘭的「頭城」車站。

此外，也有內行人解釋，這個注音碼是台鐵專用的「國音電報」系統，為台鐵在電報時代使用的特殊編碼，包含：「ㄐㄌ」代表基隆、「ㄑㄉ」是七堵、「ㄊㄞ」是台北、「ㄓㄤ」是彰化、「ㄊㄓ」是台中、「ㄊㄋ」是台南、「ㄍㄠ」是高雄、「ㄌㄧㄢ」是花蓮，而「ㄊㄞㄉ」則是台東。

事實上，「鐵道檔案文物室」也曾在臉書解釋，國音電報最早源自日文假名電報碼，方便早年接受日本教育的員工能輕易上手，目前台鐵已經廢除國音電報，內部電文改用傳真機取代。

「鐵道檔案文物室」提到，一般民眾最容易接觸到國音電報的地方，是台鐵貨車車身上的「諸元記號」，記載了該車的用途、重量等資訊，若搭乘台鐵時遇到貨車經過，不妨可多留意一下車體上有趣的「台灣摩斯密碼」。