快訊

分手魏如萱小男友！若盈「身體出狀況」舌頭遭感染破5洞哭了…舊愛Ian現身按讚

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

【即時短評】原來對等關稅要加徵20%！民進黨使壞…還要笑大家笨

聽新聞
0:00 / 0:00

ㄊㄔ是台鐵哪個車站？內行人破解「台灣摩斯密碼」

聯合新聞網／ 綜合報導
你知道台鐵的車站牌上除了有中文和英文，其實還有注音符號嗎？示意圖／聯合報系資料照
你知道台鐵的車站牌上除了有中文和英文，其實還有注音符號嗎？示意圖／聯合報系資料照

你知道台鐵的車站牌上除了有中文和英文，其實還有注音符號嗎？一名網友分享一張標示「ㄊㄔ」的照片，詢問大家是否知道是哪個台鐵車站？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享一張照片，內容是一個台鐵車站月台的柱子，上方標示注音「ㄊㄔ」，好奇發問「大家知道是什麼站嗎？」。貼文一出後，不少網友都有猜出正確站名為宜蘭的「頭城」車站。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

此外，也有內行人解釋，這個注音碼是台鐵專用的「國音電報」系統，為台鐵在電報時代使用的特殊編碼，包含：「ㄐㄌ」代表基隆、「ㄑㄉ」是七堵、「ㄊㄞ」是台北、「ㄓㄤ」是彰化、「ㄊㄓ」是台中、「ㄊㄋ」是台南、「ㄍㄠ」是高雄、「ㄌㄧㄢ」是花蓮，而「ㄊㄞㄉ」則是台東。

事實上，「鐵道檔案文物室」也曾在臉書解釋，國音電報最早源自日文假名電報碼，方便早年接受日本教育的員工能輕易上手，目前台鐵已經廢除國音電報，內部電文改用傳真機取代。

「鐵道檔案文物室」提到，一般民眾最容易接觸到國音電報的地方，是台鐵貨車車身上的「諸元記號」，記載了該車的用途、重量等資訊，若搭乘台鐵時遇到貨車經過，不妨可多留意一下車體上有趣的「台灣摩斯密碼」。

台鐵 密碼 鐵道

延伸閱讀

沒衛生還是太講究？婦人用「一招」消毒筷子 麵店老闆傻眼倒鍋重煮

搭高鐵遇大媽求換位！她拒絕情勒整路被罵「沒愛心」 陌生人1舉動暖哭全場

巴黎羅浮宮驚見「1熟悉紙條」 10萬網友笑稱：台灣限定

沖繩「JUNGLIA樂園」負評不斷 過來人崩潰：九族還比較好玩

相關新聞

ㄊㄔ是台鐵哪個車站？內行人破解「台灣摩斯密碼」

你知道台鐵的車站牌上除了有中文和英文，其實還有注音符號嗎？一名網友分享一張標示「ㄊㄔ」的照片，詢問大家是否知道是哪個台鐵車站？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

台中知名餐廳「屋馬燒肉」近日被投訴，一名網友點了價值3280元的雙人和牛套餐，結果送上的肉片幾乎全是油花。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

老闆講的要聽！賣剩珍珠免費送客人 1個月後招負評讓他悔不當初

打工仔的善意，竟踩到地雷！一名手搖飲店員最近在Dcard發文大嘆「終於懂老闆的先見之明」，因為他怕丟棄食物太浪費，把賣不完的珍珠免費加料給一對情侶，結果不但沒收獲感謝，反而幫店裡招來一星負評，讓他悔不當初。

第1天當安親班老師就忙翻！她隔日秒離職 前輩勸逃：不是人幹的

第一天就想逃！有網友應徵安親班老師，第一天上班就被分配獨自帶20位學生，教室冷氣幾乎沒開、孩童吵鬧聲不斷，還被要求出考卷、自己編課堂ppt，連老鳥都勸她快逃...

69元便當見「超清瘦排骨」！他哀怨「盒子太大嗎？」 老闆回應了

桃園八德區一家新開幕的便當店近日引發熱議，該店主打69元銅板價吸引民眾嘗鮮，不過有消費者3日購買後發現菜色份量稀少，照片曝光後掀起討論，有網友酸評「我以為這是剩飯」、「這應該是老闆吃剩的，拿來當二手便當賣」。對此，店家出面回應，表示因剛開幕經驗不足，將調整分量，請大家多多包涵。

隱形富豪藏身菜市場！最賺攤位年收破300萬 攤販子：有好幾間房很正常

台灣富豪竟隱身菜市場？一名網友在PTT發文，看到新聞報導指出主計處統計，台灣部分市場攤商年收入高達378萬元，比不少公務員還高薪，讓他驚呼「原來普通攤販比政府首長還賺」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。