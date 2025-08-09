他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

台中知名餐廳「屋馬燒肉」近日被投訴，一名網友點了價值3280元的雙人和牛套餐，結果送上的肉片幾乎全是油花。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期到屋馬燒肉，點了一份3280元的雙人和牛套餐，結果送來的和牛肉片幾乎全是油花，他當下向店員詢問「這樣油花是正常的嗎？」，店員回答「是的，和牛本來就比較油」，讓他聽了十分傻眼。

貼文一出後，不少網友都表示「日本和牛肋條部位一定是比較油沒錯，但上面這盤是非常明顯已脫離正常值範圍了」、「太扯了，這麼多油」、「我覺得這就是邊角料」、「笑死，這是拿來潤鐵網的油塊吧」、「認真說，如果店家端這種肉上來，還給這種回覆，我會默默離開，再也不回訪了，給人的感受真的很差」、「騙人沒吃過和牛喔？」。

對此，屋馬燒肉也在臉書表示，近期有顧客反映「雙人和牛套餐」中的和牛肋條肉品質不如預期，為當下未能即時完善處理，嚴重影響客人用餐體驗，致上最誠摯的歉意。

屋馬燒肉指出，經內部查證，確認這位顧客所點餐點，確實是現場出餐人員作業疏失，導致影響用餐體驗，事件發生後，已立即啟動內部調查機制，詳實回溯當日作業紀錄與服務流程、釐清關鍵環節，包含在出餐前兩道的品管程序與現場服務處理上，皆有需檢討與改善之處。

屋馬燒肉說明，事後已聯繫當事人表達歉意，取得客人的諒解，並邀請他再次回到門市體驗，未來會更嚴謹檢視品管流程，建立每一盤肉的品質標準，加強門市同仁的判斷力與回應彈性，且完善顧客回饋機制，確保每一份聲音都被聽見、被重視。