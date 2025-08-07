老闆講的要聽！賣剩珍珠免費送客人 1個月後招負評讓他悔不當初

打工仔的善意，竟踩到地雷！一名手搖飲店員最近在Dcard發文大嘆「終於懂老闆的先見之明」，因為他怕丟棄食物太浪費，把賣不完的珍珠免費加料給一對情侶，結果不但沒收獲感謝，反而幫店裡招來一星負評，讓他悔不當初。

原PO表示，店裡規定打烊前如果還有珍珠沒賣完、員工又不想帶回家，就全數丟棄，老闆甚至再三叮嚀：「千萬不要給客人！」原PO當時想不透，既然是賣不完的，為何不送客人還可以增加好感，直接丟棄真的很浪費。

直到最近，同事值晚班時接連收到兩則一星負評，一則說飲料又貴又難喝，另一則則寫著：「上次來加料不用錢，這次怎麼要錢？」而店裡一直都沒有「加料不用錢」的優待，若不是被留言亂黑，就是有人違反店規。老闆氣炸，立刻調查是誰壞了規矩。晚班同事指出顧客特徵貌似一對情侶，這才讓原PO驚覺想起，自己一個多月前曾幫一對情侶免費加珍珠。

事情回到一個多月前，當時珍珠剩半桶，眼看要打烊了，原PO問了店內最後一組客人是否想加珍珠，對方不但爽快答應，還笑著一直說「好好好」，看起來開心得不得了。原PO表示，當時有明確說是「賣剩的」，認為對方應該懂得是「特例」，怎會一月後再來要求免費加料，「臉皮也太厚了？」

想當然爾原PO被老闆罵了。老闆表示，怕浪費就該自己包回家吃，「不是每組客人都學過感謝，你送他們還會認為應該」，別幹這種吃力不討好的事。讓原PO看清人性貪婪，直呼：「以後不敢再給了」。

貼文曝光，網友紛紛留言，「你被罵真的是剛好」、「只能說你是活該，老闆都規定了還自作主張」、「規則寫得清清楚楚，最討厭就是你這種雷包」、「做餐飲就知道台灣人是貪得無厭的」、「人性，北科白飯事件」。

也有人幫緩頰，「問題最大的還是貪小便宜的奧客吧」、「免費的最貴，你不知道會付出什麼代價」、「畢竟萬一出的是食安問題，那可就慘了」、「就是好心辦壞事，恭喜你學到社會化蠻重要的一課」、「希望原PO能從這件事學到教訓」。