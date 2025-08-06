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第1天當安親班老師就忙翻！她隔日秒離職 前輩勸逃：不是人幹的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友應徵安親班老師的工作，沒想到只做了一天就離職。示意圖/ingimage
一名網友應徵安親班老師的工作，沒想到只做了一天就離職。示意圖/ingimage

第一天就想逃！有網友應徵安親班老師，第一天上班就被分配獨自帶20位學生，教室冷氣幾乎沒開、孩童吵鬧聲不斷，還被要求出考卷、自己編課堂ppt，連老鳥都勸她快逃，她隔天果斷辭職，但薪水卻不了了之，讓網友直呼「根本血汗教育業」。

該名網友在Dcard上分享，她應徵安親班老師的工作，第一天上班就被分配帶20個小朋友上課，她跟主任坦言自己沒經驗，但主任表示「沒關係、會培訓」，結果帶她的老師卻要她先獨自面對全班孩子，這名老師則在隔壁教正音班，過程中尖叫聲、吵鬧聲不間斷，且教室內冷氣根本等於沒開，簡直熱到快中暑。

下午她被交辦去設定列印機密碼、出考卷、看別人教課，工作內容相當多，連帶她的老師都暗示她趕快逃，直言「以後你應該會忙到根本沒時間休息」。對方還說自己曾為了出考卷忙到半夜1點，因為主任要求logo、排版要完美，不然會被碎念，同時還得顧正音班、其他年級學生。

原po透露，薪水只有最低工資2萬9500，不但課堂ppt要自己編（沒有公版）、上課內容要自己想、學習單也要自己做，還得提防待很久的資深老師把工作丟給新人，更不用說廁所環境很糟、櫃檯沒冷氣、上課地方悶熱、學生多、壓力大，環境也不理想。

下班時間表定6點，結果實際6:10才走，還是她主動詢問能不能回家，而帶她的那位老師還得留下來打掃廁所，等學生全走才能離開。原po表示，「一想到我要接替那位老師的工作，思考了一整晚，隔天決定離職」，事後她也向主任詢問第一天的薪水是否有計薪，不過對方只回覆了一個貼圖就沒下文。她也好奇詢問網友，「如果是你們，會選擇去討這一天的薪水嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛表示絕對要討，「這什麼恐怖的工作⋯正常來說有上班就是要給錢」、「依勞基法，雇主要付薪水的」、「一天薪水當然要討呀！你這麼認真上班」、「有去就是要領薪水，就算一小時也要算」、「上一天當然還是要拿錢，又不是去做公益、做愛心的」。

也有做過安親班老師的網友分享甘苦談，「之前在補習班暑期打工才慘，一個人帶國小ㄧ～六年級+兩個國中生」、「上班期間就已經感覺頭頂血管爆掉劇烈刺痛，離職後也沒有治百病，到現在還沒痊癒」、「其實安親班工作根本就不是人做的，除非真的很喜歡小孩&喜歡這類型的工作，才有辦法做很久」。

離職 安親班

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