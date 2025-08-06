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69元便當見「超清瘦排骨」！他哀怨「盒子太大嗎？」 老闆回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園八德區一家新開幕的便當店近日引發熱議，該店主打69元銅板價吸引民眾嘗鮮，不過有消費者3日購買後發現菜色份量稀少，主菜排骨僅零散三至四小塊，細長得宛如肉絲。 圖／擷自臉書「爆料公社」
桃園八德區一家新開幕的便當店近日引發熱議，該店主打69元銅板價吸引民眾嘗鮮，不過有消費者3日購買後發現菜色份量稀少，主菜排骨僅零散三至四小塊，細長得宛如肉絲。 圖／擷自臉書「爆料公社

桃園八德區一家新開幕的便當店近日引發熱議，該店主打69元銅板價吸引民眾嘗鮮，不過有消費者3日購買後發現菜色份量稀少，照片曝光後掀起討論，有網友酸評「我以為這是剩飯」、「這應該是老闆吃剩的，拿來當二手便當賣」。對此，店家出面回應，表示因剛開幕經驗不足，將調整分量，請大家多多包涵。

根據臉書「爆料公社」的貼文，畫面顯示便當以白飯鋪底，主菜排骨僅零散三至四小塊，細長得宛如肉絲，三格配菜也均未裝滿，甚至能看見盒底。原PO無奈喊話「白飯還是薄薄的一層，老闆親手打包好的，是便當盒太大還是…」。

許多網友紛紛留言，「看起來像吃剩下的」、「古早風味便當都是這樣的，主打『呷心酸』」、「感覺被偷吃」、「肉半路被偷吃了嗎」、「邊角料便當」、「便宜是便宜，但是看起來感覺就很淒涼」、「盒子太大了啦，用圓盒裝就很豐盛了」、「這是瘦身餐？」、「老闆幫顧客健康管理」。

事件曝光後，不少民眾實際前往店家「朝聖」，發現實際拿到的便當菜色已有所改善，有人分享主菜增加了香腸，整體份量也較網路照片豐富。

根據「民視新聞網」報導，店內賣的便當均一價69元，用料豐富飽滿，應該是後來有作出改善。老闆娘受訪表示，店面剛開幕時對抓菜量掌握不佳，對於顧客的評價，會盡量改進、做到最好。

桃園 排骨 便當

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