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隱形富豪藏身菜市場！最賺攤位年收破300萬 攤販子：有好幾間房很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享，菜市場攤販如果長期做沒倒掉的，房子有好幾間都是正常的。市場示意圖，非新聞當事人／聯合報系資料照
有網友分享，菜市場攤販如果長期做沒倒掉的，房子有好幾間都是正常的。市場示意圖，非新聞當事人／聯合報系資料照

台灣富豪竟隱身菜市場？一名網友看到新聞報導，主計處統計台灣部分市場攤商年收入高達378萬元，比不少公務員還高薪，讓他驚呼「原來普通攤販比政府首長還賺」。文章一出掀起網友熱議，有人認證老市場確實臥虎藏龍，靠長年經營與房地產致富，但也有人點出現實殘酷，不是人人都能賺。

該名網友在PTT上發文，看到一則關於「台灣的隱形富豪隱身在菜市場」的新聞報導，根據主計處統計，台灣菜市場的攤商，年平均所得收入是378萬多元，其中最賺錢的是熟食攤，第2名是蔬菜攤，第3名是水果攤。

原po指出，記者到市場跟攤商求證，攤商表示該市場內就有人拿名牌包、開名車了，證實此事非誇大的謠言，令他驚訝表示，「沒想到這樣普通的一個攤販，居然收入比政府機關單位的正副首長還要高薪」。

對此一名自稱在菜市場長大的網友回文，「基本上攤販如果長期做，沒倒掉的，房子有好幾間都是正常的」，在他上國中之前，家裡每年過年都可以賺一筆，家裡也與鄰居一樣，賺到錢就投資房地產，如今菜市場已沒落，也因為老舊髒亂生意變差，被附近新的市場取代。

文章曝光，網友們紛紛表示沒那麼好賺，「菜市場門檻高，沒有人脈不用想做，而且比服務業還累」、「真的太累，每天半夜起床，幾乎on call全年無休，真的沒那麼好賺」。也有人表示，原po沒看清楚營收跟利潤，「營業額跟利潤要拆開看啊」、「只說收入沒說成本，扣掉剩多少利潤」。

而根據行政院總計處112年公布的調查資料，菜市場每攤年均收入169萬4千元，大約月收14萬，其中賣生鮮肉類的收入最高，年收入378萬9千元，相當於月薪31萬元；而利潤部分，平均每攤53萬3千元，生鮮肉類則是82萬3千元。

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