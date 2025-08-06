快訊

開箱文／insta360 X5全景相機超好玩 實測8種玩法變進擊的巨人

樂天桃猿伙食被爆有「蒼蠅活蛆」 球團回應：加強食安

美對台政策嚴重倒退！美國防前官員：川普重建威信 需承諾保衛台灣

台北其實比台東還東？日網紅發現冷知識 網笑：南港比北港更北

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本網紅秋山燿平發現，「桃園比台東還要東」，引起不少熱烈討論。 圖／聯合報系資料照片
一名日本網紅秋山燿平發現，「桃園比台東還要東」，引起不少熱烈討論。 圖／聯合報系資料照片

有時連當地人都不知道的事情，外地人反而更了解。一名日本網紅秋山燿平表示，有網友發現「台北其實比台東還要東邊」，他研究後發現其實「連桃園都比台東還要東」，並以機場及車站來比較，此文一出吸引不少熱烈討論。

一名網紅秋山燿平在臉書發文，他曾分享「桃園機場其實位在台北車站，甚至松山機場以北」這個發現後，有網友留言表示「台北其實比台東還要東邊」。他仔細看了一下地圖後，也可以說「不只台北，連桃園都比台北還要東」。

秋山燿平先以機場來比較，桃園機場的經度是東經121.2320度，台東機場是121.1017度，桃園機場稍微更偏東一點。再來以車站比較，桃園車站的經度是121.3116度，台東車站則是121.1166度，也是桃園車站超微更東邊。因此他認為，「所以以後說『桃園比台東還東』好像也說得通喔」。

事實上經查詢後，台北車站的經度為121.517度，確實比台東車站更東邊。

秋山燿平表示，這是自己發現後的小冷知識，畢竟機場跟車站都是很大的設施，經度的測量方式不同可能會導致數據有些差異，所以大家可當趣味小知識就好。

網友紛紛表示，「真的沒想過，太酷了…」、「真的欸，完全沒發現」、「台灣人表示震驚！」、「但地球是圓的，不知道跟平行圖上是否有誤差」。有網友則表示，「台東也比台南還南啊」、「南投也不南，比台中還中間」、「屏東縣是台灣最南的縣，但屏東車站卻比隔壁的高雄車站還北一點」、「南港在北港的北邊」。

有網友則認為，日本也有同樣的狀況，「品川站不在品川區，而北品川確實在品川區北面」、「東京池袋的東武百貨在西口，西武百貨在東口」、「品川站也不在品川區；新宿站無意間會走到澀谷區」。

台東 桃園 日本 桃園機場 台北車站

延伸閱讀

日本旅遊必買1種類宵夜？ 內行曝：連生魚片都折扣超大

沒衛生還是太講究？婦人用「一招」消毒筷子 麵店老闆傻眼倒鍋重煮

她不解午餐吃200算奢侈？ 網炸鍋：快樂不該被算在成本裡

搭高鐵遇大媽求換位！她拒絕情勒整路被罵「沒愛心」 陌生人1舉動暖哭全場

相關新聞

隱形富豪藏身菜市場！最賺攤位年收破300萬 攤販子：有好幾間房很正常

台灣富豪竟隱身菜市場？一名網友在PTT發文，看到新聞報導指出主計處統計，台灣部分市場攤商年收入高達378萬元，比不少公務員還高薪，讓他驚呼「原來普通攤販比政府首長還賺」...

台北其實比台東還東？日網紅發現冷知識 網笑：南港比北港更北

有時連當地人都不知道的事情，外地人反而更了解。

搭高鐵遇大媽求換位！她拒絕情勒整路被罵「沒愛心」 陌生人1舉動暖哭全場

一名女網友昨日搭乘高鐵從新竹北上，一上車就發現自己的靠窗位被一名阿姨坐走，她出示車票與對方溝通，卻反被情勒「沒看到我手斷掉嗎」，好在女網友態度堅定，阿姨最終妥協換位...

回台只剩人！國泰航空二度延誤行李全留日本 旅客怒轟「地獄航班」

國泰航空一架自日本大阪關西機場飛往台灣桃園機場的CX565班機，5日下午發生航班兩度延誤事件。有乘客爆料，雖然當晚還是有順利登機返國，但全機乘客抵達桃園機場後，卻發現行李轉盤空無一物，所有託運行李竟全數滯留日本，讓現場旅客氣得當場怒轟航空公司處理態度離譜。

沒衛生還是太講究？婦人用「一招」消毒筷子 麵店老闆傻眼倒鍋重煮

你認為將個人餐具丟進店家滾水中消毒是衛生，還是不衛生？一名自營古早味麵店的女子近日在Dcard發文，控訴一位65歲鄰居婦人，內用時竟將自備環保筷直接插進煮麵鍋「高溫殺菌」，讓她和母親當場傻眼，最後只能整鍋倒掉重煮。貼文一出，掀起網友熱議，直呼「是潔癖還是沒禮貌分不清」。

沖繩「JUNGLIA樂園」負評不斷 過來人崩潰：九族還比較好玩

沖繩新開幕「JUNGLIA樂園」，主打叢林和大型恐龍主題，又被稱作「侏儸紀樂園」。對此，一名網友分享YouTuber「叉雞」的影片，指出排一個設施要5小時，根本是詐騙樂園。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。