台北其實比台東還東？日網紅發現冷知識 網笑：南港比北港更北

有時連當地人都不知道的事情，外地人反而更了解。一名日本網紅秋山燿平表示，有網友發現「台北其實比台東還要東邊」，他研究後發現其實「連桃園都比台東還要東」，並以機場及車站來比較，此文一出吸引不少熱烈討論。

一名網紅秋山燿平在臉書發文，他曾分享「桃園機場其實位在台北車站，甚至松山機場以北」這個發現後，有網友留言表示「台北其實比台東還要東邊」。他仔細看了一下地圖後，也可以說「不只台北，連桃園都比台北還要東」。

秋山燿平先以機場來比較，桃園機場的經度是東經121.2320度，台東機場是121.1017度，桃園機場稍微更偏東一點。再來以車站比較，桃園車站的經度是121.3116度，台東車站則是121.1166度，也是桃園車站超微更東邊。因此他認為，「所以以後說『桃園比台東還東』好像也說得通喔」。

事實上經查詢後，台北車站的經度為121.517度，確實比台東車站更東邊。

秋山燿平表示，這是自己發現後的小冷知識，畢竟機場跟車站都是很大的設施，經度的測量方式不同可能會導致數據有些差異，所以大家可當趣味小知識就好。

網友紛紛表示，「真的沒想過，太酷了…」、「真的欸，完全沒發現」、「台灣人表示震驚！」、「但地球是圓的，不知道跟平行圖上是否有誤差」。有網友則表示，「台東也比台南還南啊」、「南投也不南，比台中還中間」、「屏東縣是台灣最南的縣，但屏東車站卻比隔壁的高雄車站還北一點」、「南港在北港的北邊」。

有網友則認為，日本也有同樣的狀況，「品川站不在品川區，而北品川確實在品川區北面」、「東京池袋的東武百貨在西口，西武百貨在東口」、「品川站也不在品川區；新宿站無意間會走到澀谷區」。