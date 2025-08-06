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回台只剩人！國泰航空二度延誤行李全留日本 旅客怒轟「地獄航班」

聯合新聞網／ 綜合報導
機場示意圖，非文中報導當事人。圖／Ingimage
機場示意圖，非文中報導當事人。圖／Ingimage

國泰航空一架自日本大阪關西機場飛往台灣桃園機場的CX565班機，5日下午發生航班兩度延誤事件。有乘客爆料，雖然當晚還是有順利登機返國，但全機乘客抵達桃園機場後，卻發現行李轉盤空無一物，所有託運行李竟全數滯留日本，讓現場旅客氣得當場怒轟航空公司處理態度離譜。

原PO在臉書社團「爆料公社公開版」發文指出，原訂5日下午4點15分從關西起飛的CX565班機，在辦理託運時突然被通知班機延誤至下午5點55分。之後原PO到了登機門前，再度聽到廣播「要等到18:30才會有新消息」，並表示航空公司直接對旅客開出條件，「發現金3萬日圓+住宿補助2萬+升等券一張」，希望可以徵求70位乘客留下來，坐隔天的飛機返國。

由於原PO隔日已有行程，因此相當堅持5日當天一定要搭機回台。原PO透露，事發當下有聽到身邊旅客詢問地勤「行李會不會出事？」，地勤掛保證「會把不登機的行李拉下來，其他會上飛機的」。

未料，原PO飛抵桃園機場後，卻發現行李轉盤上「空空如也」，傻眼表示「全機沒有人的行李出現，一個都沒有」。由於不少乘客的重要證件、家中鑰匙、生鮮食品及禮物都放在託運行李箱內，再加上航空公司的工作人員在現場只說會「宅配到府」，卻沒有任何更進一步的說明，原PO氣得直呼「這種處理方式真的太荒唐」，認為CX565根本是「地獄航班」，「連行李都不跟人一起飛，誰還敢搭？」

原PO也把同一篇文章PO在Threads，有苦主留言，「國泰不是第一次，上次是名古屋飛台北，初估是某種原因導致飛機必須降載，油料？或是零件故障？當他找自願放棄的人時，應該請他轉班才對」、「應該是因為天氣爛，要多帶備降跟盤旋的油，只好卸下行李先把人載回來。哪家航空公司會故意自找麻煩，把行李放在另一班增加自己的工作量？一定有不得已的原因的，出門在外安全最重要」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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根據「ETtoday新聞雲」報導，國泰航空稍早受訪表示，5日事發當下為避免航班進一步延誤，加上航機需進行載重平衡調整，所以暫時卸載旅客行李，滯留日本的行李將於今天盡快送達台灣。

行李箱 國泰航空 桃園機場 關西機場

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