搭高鐵遇大媽求換位！她拒絕情勒整路被罵「沒愛心」 陌生人1舉動暖哭全場

一名女網友昨日搭乘高鐵從新竹北上，上車就發現自己買的車位被阿姨坐走，她出示車票與對方溝通，卻反被情勒「沒看到我手斷掉嗎」，好在女網友態度堅定，阿姨最終妥協換位，但整路上都在碎念「沒愛心」，令她感到疲憊又無奈，結果下車時意外收到陌生人送的小禮，讓她相當感動。

該名女網友在Dcard上以「高鐵買了對號座真的沒義務要跟他人換座位」為題分享，她搭高鐵從新竹北上，一上車就發現自己買的靠窗位被一名阿姨坐走，她出示車票表明是自己的，對方卻回一句「怎麼了？我手斷掉餒！」，並強調自己有跟其他人講好，「我手斷掉需要坐靠窗的位置，他們也同意啊」，但旁邊兩個位子明明空著，讓她無法理解阿姨的理直氣壯。

原po強硬重申「我買的是靠窗位，我就是想坐這裡」，阿姨才不情願地移到靠走道座位，邊移動行李邊抱怨，還警告她「不准碰到我手」，過程中阿姨態度不佳，讓她搖頭直呼「要別人借過，不用這樣的態度」，沒想到此話一出更激怒對方。

最後雖然順利換回原位，但卻換來阿姨一路碎念「沒同情心、沒愛心」，還接起電話向兒子抱怨「不要隨便交女朋友，現在女生都沒良心」。原po聽了心想，「拜託你兒子幫你買靠窗的票好嗎？不要覺得別人就該讓位給你，我的同情心還是愛心或善心什麼的，還是會看人的」。

經歷這場風波讓原po感到疲憊又無奈，但沒想到下車前，竟有位陌生旅客送上一張飲料折價券，並在背面留言稱讚原po的行為，「幸好妳堅持守護了自己的權益，妳很棒！」，讓她心頭一暖「對不起讓其他人看到這麼幼稚的爭執，但謝謝這位小透明的溫柔」。

文章曝光，網友們紛紛被「小透明」的暖舉給感動，「小透明是天使」、「小透明好貼心，收到會超感動的」、「希望世界上多一點像小透明這樣願意傳遞溫暖給陌生人的人」、「小透明好暖，好人一生平安」、「小透明好讚！收到真的會很開心」。

不少人也痛批大媽的行徑，「大媽真的很愛情勒，麻煩這種去煩自家人就好，可以不要放出來害人嗎」、「這個大媽將來一定是個惡婆婆，對待陌生人都可以這麼不客氣了，希望她未來的媳婦不要被她欺負」、「有些老人真的不要臉，好好講或許人家會讓你，偏要用理所當然的態度，這種人下次乖乖早點去劃位吧」。