沒衛生還是太講究？婦人用「一招」消毒筷子 麵店老闆傻眼倒鍋重煮

你認為將個人餐具丟進店家滾水中消毒是衛生，還是不衛生？一名自營古早味麵店的女子近日在Dcard發文，控訴一位65歲鄰居婦人，內用時竟將自備環保筷直接插進煮麵鍋「高溫殺菌」，讓她和母親當場傻眼，最後只能整鍋倒掉重煮。貼文一出，掀起網友熱議，直呼「是潔癖還是沒禮貌分不清」。

原PO在貼文中表示，事發當時正值離峰時段，媽媽在廚房煮麵，她則坐在一旁用餐。沒想到這位老婦人在取餐具後，邊聊天邊走進廚房，竟沒打招呼就將環保筷插進正在煮麵的鍋中，理由竟是要「消毒」。

她指出，當下她和媽媽都驚呆了，儘管能理解對方有衛生考量，但至少應該先詢問，而非直接插入料理鍋。更糟的是，她們無法確定那雙筷子是否已被放入口中，雖然鍋中當時僅煮該婦人的麵，為求衛生仍決定將整鍋湯水倒掉、重洗鍋具、重新燒水。

原PO氣憤表示：「真的覺得有夠沒觀念，好沒水準！」並強調：「我們願意提供熱水給客人燙餐具，但這種行為真的讓人無法接受。」

事件曝光後，不少有經驗的店家也在留言中感嘆「熟客最容易越線」，呼籲同業應設立告示或裝設透明隔間避免此類事件發生。「不講一聲就插鍋，真的太誇張」、「衛生不是這樣做的」、「重點是他們還不認為自己髒，反而覺得是其他人有潔癖」、「人老不是問題，沒禮貌才是關鍵」。

有同行留言：「我們也是開麵店的，真的不少長輩會自作主張」、「熟人比生人更容易踩線，一定要立下規矩」。也有人表示支持原PO的做法：「你們店家處理得很好，這才是有良心的商家」、「乾脆貼公告：擅自接觸料理區者需賠償鍋底損失」。

另有部分網友指出類似經驗，包括有客人把鹹蛋從便當自助區直接徒手拿走、有民眾將用過的碗倒回湯鍋，甚至有阿嬤將手指插進紅豆餅挑口味，令人直呼「三觀碎滿地」。