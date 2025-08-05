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沖繩「JUNGLIA樂園」負評不斷 過來人崩潰：九族還比較好玩

聯合新聞網／ 綜合報導
沖繩新開幕「JUNGLIA樂園」，主打叢林和大型恐龍主題，又被稱作「侏儸紀樂園」。圖／擷自X@JUNGLIA_OKINAWA
沖繩新開幕「JUNGLIA樂園」，主打叢林和大型恐龍主題，又被稱作「侏儸紀樂園」。圖／擷自X@JUNGLIA_OKINAWA

沖繩新開幕「JUNGLIA樂園」，主打叢林和大型恐龍主題，又被稱作「侏儸紀樂園」。對此，一名網友分享YouTuber「叉雞」的影片，指出排一個設施要5小時，根本是詐騙樂園。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「有JUNGLIA樂園的八卦嗎？」為題，他轉貼叉雞的影片，指出遊樂園門票8800日元（約新台幣1800元），結果排一個設施要5小時，還不能退款，怒嗆「如果是台灣，還不敢這樣搞，根本詐騙樂園」。

貼文一出後，不少網友都表示「看了一些YTR，感覺蠻坑的，排隊就飽了」、「排5～7小時這真的很日本」、「去日本遊樂園就自虐而已」、「計算一下設施可容納多少人一次多久，就能大致算出來可開放人數，全放進來排隊就根本只想斂財」、「最簡單的方式就是限制入園人數」、「九族（文化村）都比它好玩」、「雷到連台灣重度皇民都挺不下去」。

此外，還有部分網友回應「主要是玩沉浸式跟劇情，問題玩這個時間就固定，而且人就不能太多，連園區停車場也搞預約制就真的很蠢」、「經營者是大外行，連試營運限制人數都不做，玩經營遊戲也知道人數最好慢慢往上加，現在還沒開始就先把自己招牌砸了」、「公關買很多，園內幾乎沒有遮蔽物，有冷氣的餐廳還是預約制」、「光看宣傳跟內容就沒有想去的慾望，留給搶開箱的人去吧」。

詐騙 日本 沖繩 恐龍 遊樂園

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