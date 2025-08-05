台灣1日常小物爆紅！日人求代購「一定要買」 網評價兩極

身為台灣人，對於一款「彩色包邊白抹布」絕對不陌生，因其便宜耐用可說家家戶戶都有好幾條。近日這款抹布疑似在日本爆紅，作家福澤喬指出它外觀普通實用性卻很高，「被日本朋友拜託一定要買」。

作家福澤喬在粉專「Joel來談日本」分享趣事，指出台灣一款抹布現在在日本很紅，紅到被日本朋友委託代購的程度。他表示這款「木漿紗抹布（棉紗抹布）」的材質具有出色的實用特性，它能確實刮除油垢與髒汙，卻能輕鬆用清水洗淨；吸水性極高，卻不會在使用時留下水痕；具有快乾特性，在濕氣重的環境也不用有異味。

許多台灣網友一看圖片立刻勾起童年回憶和負評，「讀國小時，必備的抹布」、「這很臭耶！光看就有味道」、「我小時候到現在超討厭用這個」、「小時候家裡常用，覺得不喜歡不好用，容易臭，而且有一種滑滑的感覺」、「這很難用還很臭」、「這種抹布洗碗很去油，但是會看到媽媽每天『煮抹布』消毒」、「這種抹布超容易勾紗+卡殘渣，清潔不易，不知道哪裡好用」。

有不少人則反駁「這個真的超好用，我在日本用過很多多功能型的抹布，但是沒有一個比這個好用」、「真的便宜又好用我都買回日本囤起來慢慢用，而且各種尺寸都有，很多人覺得臭是因為用完沒有馬上洗乾淨，我通常用兩三個月有點變色就換掉了」、「這個不是每款都好用！而且一定要去菜市場買，量販店的反而沒這麼好用」、「我也是唯一鍾愛這種抹布，吸水好擦」、「這個抹布雖然好用，但是用完一定要洗得很乾淨，並且晾乾，不然很噁心，不過據我了解日本人好像打掃都非常努力和細心。所以他們應該蠻適合這種抹布的」。

過去也有日本部落客介紹同款抹布，並形容這是她愛用的「神抹布」，也是她在台灣生活時最喜歡、想一輩子使用的物品，可惜市面上非常少見、很難向其他人推薦。她比較市面上各種類似產品分析優缺點，並推薦可以買一款「白鵝清潔抹布」當伴手禮，雖然手感略遜她的愛牌，但包裝上圖案可愛，抹布邊緣是日本買不到的螢光色，很適合拿來送人。