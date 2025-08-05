日本計程車「9年不收台灣人車資」！原因感動上萬網友 司機反應曝

日本關西地區近年來遊客眾多，影響當地生活品質，導致居民對待外國人態度不如以往友善，不過近日有國人前往京都旅遊，一位計程車司機在知道他是「台灣人」後，立即表明「不收車資」，且此行為已持續9年，背後原因暖哭網友。

原PO在臉書社團「京都自由行究極攻略」發文分享，日前他在深夜抵達日本京都車站後，隨意搭乘一台排班計程車前往飯店，短短10分鐘車程與司機相談甚歡，還被推薦附近必去的景點。不過，到達目的地後司機制止原PO付錢，並拿出手機給他看。

只見手機上寫著「親愛的台灣人，我不收取台灣人的乘車費用已經有9年了」，司機解釋，每當日本發生海嘯、地震等災難，這些痛苦時刻總有熱情親切的台灣人支持幫助，這樣無私付出非常值得誇讚，「敬請大大方方直接下車，日本人會一直愛著台灣人」，結尾再次以台語、客語和阿美族語表達感謝，並請原PO好好享受日本的旅行。

原PO表示，當下他滿心感動無法言語，想要將車資硬塞給司機，仍被有禮拒絕，最後兩人在飯店門口互相深深鞠躬道別。原PO說，做為回報，他想將這份善意分享給更多人知道。

貼文感動上萬網友，紛紛留言「這位日本司機先生人真好，居然9年都不收台灣人的車資。令人感動」、「好感人」、「維持了9年的這份感激，令人感動」、「謝謝您留下熟悉的畫面分享！7/21晚上我也是搭松本先生的車子，因為他突然的善舉沒能留下畫面跟姓名、車牌感到失落，連要感謝誰都不知道」。

不少人也笑說「我們超想付欸」、「不收錢是吧？咱們有辦法，記起來，去京都帶著伴手禮感謝他」、「所以出國帶伴手禮，可以表達感謝之意」、「即使沒坐到他的車，我也要送他台灣名產伴手禮。真是感謝」。

有網友認出該名司機「松本哲生」曾多次被日本節目《計程車司機介紹美食》訪問，自己也有經營YouTube頻道《京都メガネTAXI》介紹日本美食、風景。

松本先生本人得知此事在網路爆紅也非常驚訝，他表示台灣是個不可思議的親日國家，每當日本受難時，政府或學生們都會自發地走上街頭為日本募款，因此他9年來透過「免費計程車」的方式來向台灣人表達感謝之情，沒想到會在臉書社團爆紅，連媒體都進行報導。