日本旅遊亂象！說中文情侶為拍照不顧「交通安全」 網怒：沒素質

日本動漫文化帶動許多當地觀光發展，也吸引不少朝聖的民眾。不過若在朝聖的時候，影響到當地居民，可能會導致觀感不佳。日前有位女網友表示，日本鎌倉的鐵道是動漫「灌籃高手」晴子和櫻木花道巧遇的場景，但她看到一對情侶無視警察勸阻在拍照，讓原PO看了直搖頭。

一名女網友以「鎌倉真的超多沒素質的觀光客」為題，指出她在鐮倉旅遊時，遇到一對說中文的情侶，日本警察已經在勸阻「不能在馬路中間拍照，因為平常有車輛在通行」，結果女生就跟男友說「警察現在沒在注意，快」，然後男生就突然衝到馬路中間拍照，讓一堆車子嚇到按喇叭，短短五分鐘內已經重複這樣取景3-4次，警察拿警棍來請他們走回馬路邊，但這對情侶仍無視勸阻，連居民都過來罵他們了，仍然沒有收斂的態度。

原PO無奈表示「因為這對情侶擋在中間，所以大家拍照都會拍到他們，也難怪最近日本人越來越討厭會說中文的人，真的完全不意外，大家一起遵守規則不好嗎？」

文章曝光後，引來許多網友共鳴「就是有這種人拉低水準，才會越來越多人對講中文的人反感」、「去年我去過那邊，真的超亂的，已經有日本人不斷用中文說『很危險』，大家還是趁空隙衝上去拍照」、「現在出國旅遊的成本太低了」、「我去日本很多次，沒下限的台灣人也超多，只是不承認」、「遇到這種我都不會講中文，會用其他語言刻意說他們很丟臉」、「丟臉死了」、「那個平交道到底有什麼好拍的？去日本十幾次，完全不想去那個地點啊」、「沒有灌籃高手的加持，這邊真的就是個超普通的平交道，可能叫人來拍他們還不一定會想拍，櫻木跟晴子的那一幕影響力也太大了呀！」