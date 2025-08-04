倒水而已還收錢！他怒噴台灣「服務費」風氣：不如直接漲價

台灣餐廳收取服務費是否合理呢？一名男網友發文，稱許多餐廳額外收取「10%服務費」非常不合理，大多只是幫你倒水，卻要收服務費非常奇怪，比歐美的小費文化更不能理解，並直言：「我寧願你直接把10%灌去售價裡」。

一名男網友在Dcard發文，表示從前收服務費的餐廳大多是高價的西餐廳或自助餐，店員受過培訓，收取額外費用合理，但現在人均收費300元以上的餐廳大多都要加收服務費，什麼類型的餐廳都要，大多只是幫忙倒水而已，有些水還要自助，「到底在收什麼意思的」。

原PO表示，有些餐廳甚至把服務費改名成「清潔費」，但餐廳清潔是店員本來就要做的，為何又要要求消費者付錢呢？歐美小費文化也很失控，但小費是收入店員自己口袋中，中日韓也不怎麼愛收服務費，寧願把10%服務費漲價到餐點中，最後原PO也質疑：「台灣到底是哪時候起有這種歪風的？」

此文一出，不少網友也紛紛同意他的觀點，「我從以前就一直覺得加收10%服務費不合理，不合理的原因主要是，這服務費是進老闆口袋」、「最好笑的是現在一堆座位沒有服務鈴，線上點餐也沒有服務鈕，服務生一小時叫不到幾次」、「根本明目張膽的加價」、「所以我都很少去餐廳吃，反正我又沒很在乎吃」、「所以我都只有要慶祝什麼的才會找要收服務費的餐廳」。

也有內行網友透露收取服務費的原因，「說到底，服務費其實就是因為店家漲價會被出征，但是不漲又壓縮利潤，為了讓價錢看起來漂亮一點而生的東西」、「我記得設服務費是為了避稅，所以政府應該立法將服務費算進成本中，讓老闆避稅噴出來」、「你如果有仔細看發票列項方式，服務費是另外放一格，因為服務費部分，是不需要繳稅金的」。