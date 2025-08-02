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長輩出國旅遊「首選大陸」？內行人曝2關鍵贏日韓：「這點」治百病

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，為何許多快退休或已退休的長輩，比起日韓，更偏愛去大陸旅遊？示意圖／Ingimage
一名網友好奇，為何許多快退休或已退休的長輩，比起日韓，更偏愛去大陸旅遊？示意圖／Ingimage

根據觀光署統計資料，2024年台灣出國人次達1684.9萬，其中到大陸的有277萬人次，位居第二。對此，一名網友好奇，為何許多快退休或已退休的長輩，比起日韓，更偏愛去大陸旅遊？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「為啥長輩喜歡去大陸，勝過去日韓？」為題，指出尤其是快退休或已退休的長輩，特別喜歡去大陸旅遊，日韓對長輩好像沒大陸那樣有吸引力，直言「大陸是有啥大山大海嗎？為什麼不去歐洲看？有人能理解長輩的想法嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「語言、文字真的是優勢」、「都那種年紀了就語言啊」、「語言通，可以不用跟團的地方」、「語言、食物相通，又是在大中華教育下長大的」、「華人去大陸真的方便，西方人去真有語言障礙，那邊整個體系就是自己一套，華人很簡單接軌」、「語言啊，老一輩認為同語言較能談事理」、「飲食，語言通」。

此外，也有不少網友坦言，大陸的消費水準低、CP值很高，回應「便宜治百病，跟團旅費很便宜」、「語言相通、物價體感7折，酒店打車便宜死」、「便宜啊，而且沒語言門檻」、「主要是語言通又便宜，雖然現在日幣也便宜，但是日本消費本身就高」。

長輩 語言 日韓 跟團

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