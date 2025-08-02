吸一口摩斯紅茶驚有「竹香」！全網嗨翻衝門市 官方曝正解

連鎖速食店從2019年開始，就不再提供塑膠吸管。對此，一名網友分享，近期去摩斯漢堡用餐，竟發現店員給他「竹子吸管」，雖然能理解是為了環保，但竹子味超重，感覺快把紅茶味道蓋過去。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期去摩斯漢堡用餐，領餐時發現和原本的吸管不太一樣，竟然拿到一根暗黃色的「竹子吸管」，喝紅茶時有一股明顯的竹香味，讓他直言「為了環保我了解，但都快把紅茶味道蓋掉了」。

貼文一出後，多數網友都表示「我會為了吸管去買紅茶」、「太酷了，我會為了這玩意特別去買一杯紅茶耶」、「只要不是紙吸管就好」、「我想要」、「突然好想買來喝看看」、「好好奇，想喝」、「出發去買了」、「我今天要去買摩斯」、「竹香紅茶好像聽起來不錯」。

此外，貼文也釣出摩斯漢堡官方小編，回應這並非竹子，而是「蒲草吸管」，因響應政府擴大實施減塑政策，選用零塑料、100%純天然（無添加）的蒲草吸管，想體驗竹香紅茶，歡迎至桃園正光店、大坪林店選購！也提醒大家，因吸管未添加任何塑料材質，容易因擠壓而破裂，使用時要避免咬吸管。