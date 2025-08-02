丟臉丟到國外！台灣登山隊爬富士山「亂綁布條」引眾怒 社團道歉了

台灣有許多高山，不少人喜歡假日去爬山，但在深山中，若無訊號或不熟悉路況時，部分登山客會綁布條做標記以防迷路。對此，一名網友近期在爬富士山，發現樹枝上掛著台灣登山隊的布條，讓他怒轟「整座富士山就你們亂綁布條」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在富士山上，發現一條印有「八三○九登山隊」的橘色布條，掛在樹枝上隨風飄動，與周圍優美的風景格格不入，痛批「誰給你臉在富士山綁布條留下垃圾，台灣就算了，別在日本丟臉，整座富士山就你們亂綁布條」。

貼文一出後，不少網友都表示「有夠丟臉，謝謝幫忙拿掉」、「丟臉丟到富士山」、「水準很低的登山隊」、「富士山沿途都有指標，而且全程都可以用網路打卡了，是需要綁什麼布條啦！丟臉死了」、「每次出國都很努力想讓當地人對台灣有好的印象，但總有些人瘋狂扯後腿」。

此外，還有部分網友回應「在台灣也拆了一堆，明明路線這麼清楚，卻像狗一樣一直佔地盤做記號」、「怕迷路最後一人應該要除下吧」、「在路徑不清楚的冷門山，綁布條可防止迷途（但還是會看地圖比布條重要），但很奇怪的是路徑明明就很清楚，為什麼要綁呢？」、「明明當初綁布條的用意是為了防迷路，偏偏現在有些人卻拿來當佔領地盤」。

針對在富士山綁布條一事，「8309自組登山隊」社團版主也發文道歉，表示「本社團一會員此次去登日本富士山，因無知亂綁布條造成國際笑話！身為版主向大家說聲對不起！也會加強社團管理宣導，布條別亂綁！」。