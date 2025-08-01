父親節聚餐「訂不到位」有救嗎？ 網友一招神救援：感覺很酷很用心

父親節即將到來，不少家庭都會規畫聚餐，一名女網友就分享因為家人誤會彼此會訂位，沒想到結果都沒人訂，後來問了幾間爸爸喜歡的餐廳，都早已經沒位子，讓她崩潰發文求救，著急問網友有什麼補救方法。

一名女網友日前在Dcard論壇發文以「父親節聚餐現在沒訂到還有救嗎」為題發文，表示自己打開家人群組才驚覺「沒人訂父親節餐廳」，原以為是姊姊會處理，姊姊則以為是她負責，弟弟也以為姊姊已經訂好了。結果誰也沒動手，如今發現「沒半個人訂位」，眼看這周末再不慶祝，等到下周「父親節都過完了」。

原PO便緊急致電詢問父親最愛的幾家合菜餐廳，沒想到全都回覆說早就滿了沒位子，「好餐廳馬上就被訂完了」。原PO也透露，儘管爸爸表示大家可以一起吃飯就好、不用一定要父親節當天吃，但她也坦言，其實每次家庭聚餐爸爸都會「偷笑得很開心」，可見爸爸內心一定是有在期待聚餐。

原PO提到，以往他們家很少在家聚餐，但這次若能嘗試外帶桌菜或在家吃飯也不錯，並透露爸爸偏好「中式桌菜、古早味，大家圍在一起那種」，希望網友能推薦在高雄地區適合的外帶餐廳。

貼文曝光後，有網友建議「先打去你爸喜歡的餐廳，看能不能外帶，沒有的話就去買冷凍包裝自己熱來吃，再不行，兄弟姊妹每個認領煮一兩道也不錯啊，之後再去補吃餐廳」、「三姊弟一起下廚如何，感覺很酷很用心」。

也有網友分享，「我爸都跟他老婆自己去外面吃，完全不理我，我負責紅包就好，希望我爸也可以注意一下儀式感」、「你提醒我了我也還沒訂」、「長輩都喜歡聚在一起，熱熱鬧鬧就會很高興了，好菜只是錦上添花，相信有心意就算是家常菜也會很高興」。