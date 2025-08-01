出國小心踩雷！她吃飯看不懂菜單「3英文字母」 慘收天價帳單崩潰

當你出國到餐廳用餐，翻開陌生菜單時，是否曾對某些簡寫一頭霧水？美國一名女子就因為沒弄懂菜單上1個英文字的縮寫，結果結帳時收到「天價帳單」讓她當場傻眼，原以為只是平價餐點，最終竟花了52美元（約新台幣1555元），她將這段慘痛經歷po上網路，意外掀起熱烈討論。

根據《今日美國報》報導，該名女子日前在TikTok上傳一段影片，她與家人到北卡州度假，在一間高級餐廳點了兩份牛排、1份兒童烤起司三明治及凱薩沙拉，收到帳單時總共159美元（約新台幣4756元），讓她當場驚呆。

原po表示，當時她以為牛排價格大約20美元（約台幣600元），結果實際上一份牛排要價52美元，由於平時鮮少去高級餐廳，因此沒多加留意餐單上「MKT」的註記，才會誤踩雷。事後原PO也發文自嘲，「你若不知道菜單上的MKT是什麼意思，現在就得為此買單」，影片曝光也引發網友熱議「到底要不要問清楚價格」。

事實上，「MKT」其實是Market Price市價的縮寫，價格會依據當天的食材供需，以及市場行情有所變動，通常會出現在新鮮海鮮、高級牛肉、進口食材等。美國密西根州立大學食品經濟學家David Ortega表示，餐廳在菜單上顯示「MKT」，能根據供應成本彈性調整價格，也就無需頻繁更新菜單，他也建議消費者，若看到「MKT」標示，應主動詢問當天價格，以免收到天價帳單。