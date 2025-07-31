稅收超徵「普發一萬元」 網友不滿：沒繳稅及逃漏稅怎可領？
近日政府針對去年稅收超徵議題討論是否實施普發現金，引起社會正反兩方熱議。一名網友在Dcard發文，文中原PO先表明自己沒有特定政治立場，但作為每年繳納逾萬元稅金的納稅人，對於「還稅於民」的做法感到疑惑與不滿。
原PO表示，雖然他並未收到退稅通知，但仍支持退稅應優先針對實際納稅的國民。他強調，「如果真的要還稅於民，也應該是還給真正繳稅的人，而不是連基本納稅門檻都未達，甚至涉及逃漏稅的人。」
對於部分民眾主張應「普發一萬元」的聲音，原PO直言感到不解與反感，對於那些從未繳稅的人，他認為「又不是你自己的錢，這樣硬要分一杯羹，會不會太貪心？」
該發文引起網友熱烈討論，有人直指原PO把退稅和普發混為一談，「退稅跟普發那不太一樣欸」、「哪來的高能兒把退稅當普發」、「你知道超徵那些稅主要是股市交易、罰單、購物之類的嗎？這種稅要去弄繳多少退多少、排富之類的只是造成更大的人工麻煩而已」、「你到底知不知道什麼是退稅，全部都混淆，再說超徵的稅收不是只有所得稅，要依所得稅比例發的話你能拿幾毛」。
有人則高興地說，「超爽的啦！沒繳稅我還能拿錢」，更有人提議，「好希望能搞個公投，投票多出的稅收要做什麼建設」。
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