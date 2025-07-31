凌晨4點搭紅眼班機！她苦惱怎麼去機場…網推1隱藏版解法「安全又舒適」

許多人選擇搭乘凌晨起飛的「紅眼班機」，不僅票價相對便宜，還能多爭取一整天的行程安排；不過，深夜出門往往交通不便，安全性也令人擔憂。近日有女性網友在PTT發文求助，自己即將搭乘凌晨4點多的航班，卻為了如何安全前往機場傷透腦筋，貼文一出引起網友熱烈討論，不少人提供親身經驗，也分享1招安全又舒適的替代方案。

一位女性網友在PTT上發文，表示自己下週要出國，航班時間是凌晨4點多，由於航班時間很硬，所以「真的很怕錯過起飛」，同時，原PO也為「該怎麼安全抵達機場」煩惱不已，因為家人住不同縣市、朋友又難請託，只能自己從家裡出發去機場，讓她感到緊張。

原PO坦言，雖然計程車最方便，但想到自己凌晨獨自搭車，還是讓她猶豫不安。「其實我有點擔心安全性，尤其是女生單獨搭車」，更提到有朋友曾在半夜路邊攔到態度詭異的司機，雖然最後平安下車，但對方的經歷也讓原PO埋下陰影。

她只好上網發問，想知道有沒有人遇過類似情況，「不知道大家深夜或凌晨要搭機的話，都是怎麼去的？有什麼大品牌的機場接送服務是比較有保障的？還是乾脆睡機場旁的旅館，但有必要花這筆錢嗎？」

貼文曝光後引起討論，不少網友認為叫車仍是最方便的方式；若考量預算或安全問題，也可以選擇機捷或客運提早到機場。「通常都搭uber，不然叫有知名的車隊」、「這種清晨、凌晨的班機都是直接先叫車預訂，很多車隊也都有接這種」、「絕對是先提早到附近，總比趕不到好」、「去免費貴賓室就可以趴著睡了，管制區也比較沒怪人」、「現在夜晚已經有加班車捷運了」、「妳住台北的話去台北轉運站搭1819，24小時都有班車，趕早班機很好用」、「搭最後一班客運去機場，11點多發車、1點前到機場、2點入關、4點飛，其實也沒有多長時間讓妳閒晃，6點的飛機才討厭」。

也有網友建議入住機場周邊旅館，甚至推薦桃園機場第二航廈內的青年旅館，地點便利、環境也不錯，「住機場附近或機場內的旅館（青旅）」、「住附近旅館，會有接機服務」、「找附近青旅再uber」、「妳從桃機出去嗎？桃機的機場內青旅非常乾淨，很讚。我住過4、5次了」、「機場都蠻安全的，不然就貴賓室或第二航廈有膠囊旅館…外圍的住過一次，覺得麻煩」、「桃機飛出去嗎？建議住二航旁的華航旅館（現已改名）有接駁車、24小時櫃檯，房價也ok，女生獨旅多點經費，安全第一」。