軍職年薪百萬、無負債 他推測自身一原因：連10%利率貸款都碰壁

在政府限貸令下，貸款真的變很難嗎？一位現職海軍中尉近日在Dcard上分享自己的貸款受挫經驗，引起不少網友熱議。

原PO於113年7月任官，至今年資剛滿一年，軍階為中尉，月薪餉條上實領約6.5萬元，另有未列入餉條的海勤加給1.2萬元，實際總收入接近8萬元。下個月起薪資將微幅調整為實領6.8萬元，加上海勤津貼，月收入將來到約8.3萬元。

原PO儘管工作穩定、年薪約120萬元（含年終）、也無任何貸款或債務，且信用卡繳款紀錄正常，但原PO在嘗試申請貸款時卻發現並不順利。他希望貸款36萬元，分三年期還款，月繳上限設為2萬元，初步嘗試的利率為10%，卻未獲得進一步進展。

原PO也坦言，因為去年下半年才開始任職，今年報稅所得金額僅約48萬元，未達全職年薪標準，是否因此影響信用評分與核貸條件，仍待觀察。

網友們看完貼文後，紛紛留言表示「中尉評分好的話，可能在4%左右」、「軍公教方案，尉級以上，利率至少少一半以上？」、「直接軍貸不是比較好嗎」、「10%利率確實是太高，我之前貸款是申請Bankee的挑戰型信貸，利率蠻不錯的，因為每期準時繳款，還清貸款後會退還一半的利息，像我原本是5.2%的利率，最後利息退下來等於實際只有2.6%而已，建議你可以問問」。

有銀行任職業務員網友留言表示可幫忙，「可以幫你爭取到」、「同現階中尉，信貸100萬，2.3利率，無開辦費，軍網上找的公股銀行，或可以聯絡我，我有辦理對口」、「確實有點高，但以您的部分，個人會建議用薪餉或薪轉存摺當作申請財力，會比較有優勢，信用卡都全額繳清狀況下，利率可以降滿多的，有需要可以協助評估」。