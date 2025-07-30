網紅經血弄髒試穿裙褲喊賠70元清潔費 報警大鬧店家爆衝突

網紅莉莉安近日與新竹某服飾店爆出穿衣糾紛，因試穿時經血不慎弄髒一條牛仔褲裙與一條牛仔褲，讓店家希望莉莉安能買斷弄髒的衣服未果，在莉莉安主動報警下，讓此事鬧上社群版面。

某新竹服飾店近日在Threads爆出莉莉安在店內購買服飾，在試穿牛仔褲裙與牛仔褲時，經血卻直接染上了褲裙及褲子的內裡，造成兩件衣服的明顯髒污，原本店家要求莉莉安能買下弄髒的兩件衣服，但莉莉安卻表明因「不方便」，只願付70元的清潔費，讓店家大為不解，並錄影、拍照存證當下衝突的過程。

店家在Threads po文表示，莉莉安辯稱自己根本沒穿上去，在要求買下弄髒的兩件衣服後，強調她沒錢，只願付70元的清潔費，還向警察表示她們3個店員打她一個，讓店家大呼：「怎麼可能？」表示店內監視器都有錄影，也透露莉莉安在瘋狂咆哮店員後，最後選擇直接逃跑。

從店家公布的錄音檔可知，莉莉安與店內3名店員爆發口角衝突後，莉莉安喊話要報警，並稱店內3名店員在欺負、刁難她；店家則是立場極清楚地向莉莉安表明，不可能將清洗過的衣服再賣給客人。未料莉莉安從小聲說話轉成飆罵店員，大呼3名店員這樣對著她，讓她憂鬱症發作，要叫警察來。

店家也在Threads上批評莉莉安，衣物已出現明顯髒污，還稱自己根本沒穿上去，並說店內的三名員工「打她一個」，強調店內的監視器都有錄影為證。針對該試穿衝突，莉莉安事後還在Threads嗆店家：「現在的人真的是有病，講話顛倒是非，還公審我，我叫警察來，你們還敢發文啊！」

網友對此則紛紛留言表示：「想知道是不是沒有使用衛生棉啊？」、「自己弄髒卻不願意購買真的很過分，店家辛苦了」、「挺店家！創業一切都不容易，好好對待客人是基本禮貌，但此位女士如此不尊重店家行為，真的非常需要提調她出來檢討自己的行為。」