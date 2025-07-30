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遊日結帳爆爭執！妻、岳母為燒烤店「桌費」槓店員 丈夫崩潰：丟臉死了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近日分享，他與妻子、岳母前往日本東京上野一間人氣燒烤店用餐，本來過程相當愉快，但在結帳時卻因帳單上的「table charge（桌費）」與店員發生爭執，讓他在旁看得相當尷尬。示意圖／ingimage
一名網友近日分享，他與妻子、岳母前往日本東京上野一間人氣燒烤店用餐，本來過程相當愉快，但在結帳時卻因帳單上的「table charge（桌費）」與店員發生爭執，讓他在旁看得相當尷尬。示意圖／ingimage

赴日旅遊原本是開心行程，卻因一筆「桌費」意外爆發衝突！一名網友近日分享，他與妻子、岳母前往日本東京上野一間人氣燒烤店用餐，本來過程相當愉快，但在結帳時卻因帳單上的「table charge（桌費）」與店員發生爭執，讓他在旁看得相當尷尬。

這名男子在臉書「匿名2公社」發文表示，日前他與妻子及岳母抵達日本東京後，母女倆提議想體驗當地居酒屋氛圍，於是就挑了一家人潮眾多的燒烤店用餐。點餐與用餐過程一切順利，直到結帳時，妻子與岳母發現帳單上多了一筆「table charge」，於是為了這件事情跟櫃檯人員吵架。

原PO表示，當下心裡不解吶喊「啊！到底為什麼呀」，並認為妻子和岳母都應該入境隨俗，「為什麼要當這麼多人面前跟人家吵啦」。原PO也在留言區補充「丟臉死了」，由於當時身上提著許多購物戰利品，加上錢也不在自己身上，店家空間又小，所以沒靠近櫃台阻止這場紛爭。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言「你們不適合自由行，再來餐廳都有詳細介紹收費標準」、「老人家如果第一次出國不懂人之常情，你老婆也這樣就真的是無言」、「還能吵，表示日文或英文不錯」、「丟臉丟到國外」、「窮就千萬不要出國玩」，也有人打趣說「是你（原PO）的錯，不該讓她們看到帳單」。

另外有人好奇什麼是「table charge」，網友解答「日本的居酒屋或酒吧等會有一個桌費，只要入座就會依人頭收取，然後會附上一些小菜，類似於台灣的10%服務費」。之前本站曾報導，「強制小菜」是日本飲食文化的一部分，起源可追溯至江戶時代的旅館與料亭，最早約在昭和10年（1935年）才開始普及，當時它的作用是填補顧客點餐與上菜之間的空檔。

日本 東京

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