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走趟歐洲他選擇台灣終老！只因2優點太強 連日本也略遜一籌

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示去了趟歐洲後，回來就篤定要「老死在台灣」。示意圖/ingimage
一名網友表示去了趟歐洲後，回來就篤定要「老死在台灣」。示意圖/ingimage

移民話題近年熱度不減，不少人嚮往到國外追求更好的生活。不過一名網友去了趟歐洲後，回來就篤定要「老死在台灣」，並透露最讓他離不開的2大優點，甚至連日本都略遜一籌，引發網友們熱議。

該名網友在PTT上發文，自己在歐洲短暫生活後，發現台灣有2大優點，分別是「有活力常有新鮮事」、「生活便利物價合理」，他表示當地雖然穩定，但整體社會氛圍過於平靜，甚至有些「死氣沉沉」，對比台灣雖然什麼都在吵，但這正是還有進步空間的象徵，可以討論、可以罵，代表這個地方還在動、還在變。

除了社會氛圍，原po也大讚台灣的生活便利性，他舉例包括24小時便利商店、機車、外送服務等等，都讓生活充滿彈性與效率。他也分享朋友的經驗，對方在全球各地參展，得到的結論是「只有日本跟台灣差不多方便」，但他記得日本的百貨公司多在晚間七、八點打烊，便利程度仍稍遜台灣一籌。

此外，他也提到物價是讓他更珍惜台灣的關鍵因素之一，相較於北美、歐洲、日本、韓國等地，他認為台灣的生活成本相對親民，而日本也只有鮮奶、少數幾樣便宜，交通費高、計程車簡直是天價。

文章曝光，網友們紛紛認同「澳洲也超無聊，已經決定退休後回台灣」、「台灣是真的退休天堂，錢夠花的話」、「台灣不到非常非常好，但我還是覺得不錯了」、「台灣還有很棒的健保跟醫療，在外國得重病也聽不懂醫學名詞，效率超爛」、「台灣就是小但什麼都有，想幹嘛搭車就到了」。

不過也有人提出看法，「物價合理？多去國外工作看看吧，台灣物價與薪水的比值高得嚇人」、「生活便利是目前，10年後不知道什麼樣子，少子化對我們的傷害是摧枯拉朽的」、「台灣房價太高，物價也是節節高升」、「方便性的勞動力哪裡來，還不是因為產業失衡，壓榨人民來的」。

移民 日本 台灣 退休

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