快訊

高雄爆擄人勒贖！富商3口淪肉票裝水桶押運 遭勒1億…驚險24小時曝光

新莊箱屍命案新進展！死者身分呼之欲出 特徵光頭身障、背部蜘蛛刺青

影／俄強震規模上修至8.8 日本官房長官警告「第二、第三波海嘯恐更高」

打遊戲代練月賺12萬！媽卻逼上班領25K 他嘆：穩定才是唯一正解？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，多次因工作關係與媽媽爭吵，他在家遊戲代練的月收入約42000～12萬元，但媽媽卻希望他去一般公司上班。示意圖／ingimage
有網友表示，多次因工作關係與媽媽爭吵，他在家遊戲代練的月收入約42000～12萬元，但媽媽卻希望他去一般公司上班。示意圖／ingimage

不少家長希望孩子有穩定的工作及收入。一名中國大陸網友分享，多次因工作關係與媽媽爭吵，他在家遊戲代練的月收入人民幣1~3萬元（約新台幣4.2萬～12萬元），但媽媽卻認為他整天在家不出門應該去上班，令他相當不解，於是想問問網友的建議。

一名中國大陸網友在微博發文，他多次因不上班在家打遊戲與媽媽爆發爭吵。今年3月他開始不上班，在家打遊戲代練月入約4.2萬～12萬元，由於他學歷一般，去一般公司上班每個月僅人民幣6000元（約新台幣25000元），這個收入雖然在上海不難生存，但生活也毫無娛樂。他也表示，是否該在能賺到遊戲這飯碗的年紀，聽媽媽的話按部就班，「所謂穩定才是唯一正確的嗎？」

網友紛紛表示，「換十年前我會讓原po找個班上，現在只會支持原po繼續做代練，外面的工作真不是人做的，6k的工作九成是一個人做兩個人的活，什麼都要會，老闆恨不得你一個人就是一個團隊，打遊戲接單至少還是喜歡並擅長的賺錢方式」、「能一個月賺半年上班的錢，既然是青春飯，為什麼不能把青春飯吃完呢？」、「都打遊戲代練了，不如再開個直播2份收入」、「打一年都相當於上兩年班了…打遊戲到40歲說不定都能退休了哈哈」、「比一堆躺家裡光打遊戲玩，不賺錢啃老的，強多了呀」。

有網友則認為，「沒其他的意思，真的很好奇你40歲的時候能幹嘛？繼續當代練嗎？」、「上班雖然一開始工資低，但是經驗也是慢慢累積的，不僅生活規律，還有養老和公積金，生活比較健康。找不到好工作，當下只能選擇打遊戲賺錢，可以跟父母好好商量下」、「媽媽應該是出於你的健康考量。上班可以讓你與社會接觸，生活規律」。

有網友建議，「他們那一輩都是苦難教育。看你天天在家『閒著』他們難受…反正你做代打很自由，為啥不出去租一個房子自己住」、「先打個幾年，做好原始積累，有了點資本後再看你適合做什麼，你媽給你介紹的工作大概沒什麼技術可替代性強，不去也罷」、「自己去保一下勞保跟健保，有個保障比較好」。

薪水 月收入 線上遊戲

延伸閱讀

不再需要朋友了？52%青少年靠AI取暖 專家警告：社交技能退化

她問存款要多少才能裸辭？ 網友答案超狂：3萬元就辭了

她苦惱大學該選牙醫系或醫學系？ 過來人給答案：這一行職業傷害多

竹科上班幾個月…台北人棄高薪逃離 過來人點出2差距：寧願擠捷運

相關新聞

情侶吃鐵板燒龍蝦干貝狂上菜！他嫉妒心爆發「秋什麼」 下秒火氣全消

日前網友在Dcard以「覺得自己很可悲」為題，分享一段在鐵板燒餐廳用餐時的奇遇，引發網友熱烈討論。原PO表示，當時在鐵板燒店遇到一對約25歲、顏值很高的情侶，他們點餐的方式更是引人注目，幾乎把店內最昂貴的食材全都點了一輪。

打遊戲代練月賺12萬！媽卻逼上班領25K 他嘆：穩定才是唯一正解？

不少家長希望孩子有穩定的工作及收入。

她逛全聯突被問「要不要去廁所」 陌生男1貼心舉動意外牽起戀愛紅線

一名女網友回憶，兩年前她到家附近的超市購物，突然被名陌生男子輕拍肩膀，並說著「小姐，妳要不要去一下廁所」，她聽了一頭霧水，直到對方拿出手機，畫面上顯示「感覺妳褲子沾到血了」，她才意識到原來是生理期報到...

翻轉刻板印象！女店員讚「8+9有禮貌」 網一致點名：1類人最難搞

日常生活中，「8+9」常被貼上脾氣暴躁、容易惹事的標籤。對此，一名女網友分享，自己是一名新進的超商店員，近期幫一名「8+9」結帳時，因流程不熟悉，處理速度比較慢，但對方不但沒有不耐煩，反而還耐心協助她，讓她非常意外。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

沖繩JUNGLIA樂園遭負評灌爆！她點出3大問題：自稱樂園卻不顧及體驗

沖繩「JUNGLIA叢林樂園」開幕不到一周，GoogleMaps卻湧入逾300則負評，評論僅剩2.2顆星，雖然後續因評論機制導致大量負評被刪除，但也僅回升至3.1顆星。對此，過去也曾在主題樂園工作的在

父母濾鏡有多強？她無奈客套硬誇小孩可愛 網一招妙回：說實話就好

都說小孩在父母心目中是最美的，但近日有網友提出疑問，如果有父母覺得自己長得醜，小孩又很像自己，還會覺得小孩好看嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。