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她逛全聯突被問「要不要去廁所」 陌生男1貼心舉動意外牽起戀愛紅線

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享與男友在超市邂逅的過程。示意圖/ingimage
一名女網友分享與男友在超市邂逅的過程。示意圖/ingimage

一名女網友回憶，兩年前她到家附近的全聯購物，突然被名陌生男子輕拍肩膀，並說著「小姐，妳要不要去一下廁所」，她聽了一頭霧水，直到對方拿出手機，畫面上顯示「感覺妳褲子沾到血了」，她才意識到原來是生理期報到，然而這場意外插曲，成了兩人認識的契機，讓她驚呼「姨媽根本是神隊友」。

該名女網友在Dcard上分享這段邂逅，兩年前的某一天，她下班後前往住家附近的全聯，當她正猶豫該買哪一款糖果時，肩膀突然被人輕拍，轉頭發現是一名陌生男子，詢問她「小姐…妳要不要去一下廁所？」她一時愣住，直到對方拿出手機，上面顯示「感覺妳褲子沾到血了」，才驚覺自己生理期來襲。

原po慌張地衝進廁所檢查，結果發現身上根本沒帶衛生棉，情急之下只能無奈打算回家處理，但當她打開門準備離開時，卻發現剛才那名男子就站在門外，手上還拿著一包衛生棉，貼心地說「妳是不是今天第一天，身上連衛生棉都沒有？」，便將衛生棉遞上，原po堅持要付錢，男子則多次婉拒，最後雙方達成「糖果換衛生棉」的共識，女子將原本猶豫的糖果全數買下，分給對方一半。

後來兩人加了IG，聊天後才發現彼此不只住超近，連上班地點也在附近，對方陸續找她看電影、吃冰、逛糖果，讓原po笑說「他應該沒有真的那麼愛吃糖，只是想找機會見我啦」。最後在某次吃飯時，對方鼓起勇氣跟她告白，如今兩人交往快兩年了，她感性說道「現在回想起來，姨媽根本是神隊友，能在超市認識另一半，好像是抽到了上上籤」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「其他女生：月經真的很煩欸、妳：月經超讚的啦」、「恭喜原po！我決定以後每天帶著衛生棉逛超市」、「人家是姨母笑，你在打這篇是姨媽笑」、「月老把紅線砸到妳臉上了」、「這種姨媽可以給我一打嗎？」。

不過也有人認為，「正常人會在廁所外面拿著衛生棉的等陌生人？就不說女生也有習慣的牌子，要不是臉對，不然過多舉動真的噁吧」、「前面那個提醒或許還算善意的提醒妳，後續那個跟到廁所的，如果一個出錯還蠻容易被誤會的」。

超市 情侶 衛生棉

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