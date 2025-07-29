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翻轉刻板印象！女店員讚「8+9有禮貌」 網一致點名：1類人最難搞

聯合新聞網／ 綜合報導
日常生活中，「8+9」常被貼上脾氣暴躁、容易惹事的標籤。示意圖／ingimage
日常生活中，「8+9」常被貼上脾氣暴躁、容易惹事的標籤。示意圖／ingimage

日常生活中，「8+9」常被貼上脾氣暴躁、容易惹事的標籤。對此，一名女網友分享，自己是一名新進的超商店員，近期幫一名「8+9」結帳時，因流程不熟悉，處理速度比較慢，但對方不但沒有不耐煩，反而還耐心協助她，讓她非常意外。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「做了零售業後對8+9整個大改觀」為題，指出近期在超商遇到一名外型明顯的「8+9」，對方留著飛機頭、戴半框眼鏡、身上有大片刺青，看起來氣場十足，對方因為買錯菸想來退貨，但她並不熟悉退貨流程，處理速度較慢，沒想到對方完全沒有指責，還耐心等待，最後也說「不用退貨了」，讓她驚呼「8+9其實都蠻有禮貌的」。

這名女網友進一步說明，某一次遇到一名40歲左右的阿姨，拿著10幾張繳費單來繳費，要求「收據」和「繳費單」要分開釘好，女網友說明按照正常作業流程，收據會釘在同一張，但阿姨卻不耐煩地搶走訂書機，事後還跟店長抱怨，讓她相當無言。

貼文一出後，多數網友都表示「真的！8+9有的其實很有禮貌，很有紳士風度」、「通常8+9態度差的基本上都是俗辣居多，真的8+9我看到都還算很有禮貌」、「有禮貌的很有禮貌，猴的就超猴，很兩極」、「個案可以當通例嗎？還有場合不同，表現當然也不同」、「因為妳是妹子，今天是個男生他可能就直接開嗆了」、「有文化流氓，也有有文化8+9，很正常」。

此外，還有不少網友回應「我當過超商店員，8+9根本天使客人買煙很快的，很歡（番的台語發音）的都是大媽，我每次都想打她」、「中年婦女真的最難搞」、「中年婦女最可怕」、「奧客大部份都是四五十歲那種」。

超商 阿姨 店員 標籤 奧客 刺青

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