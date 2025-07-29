沖繩JUNGLIA樂園遭負評灌爆！她點出3大問題：自稱樂園卻不顧及體驗

沖繩「JUNGLIA叢林樂園」開幕不到一周，GoogleMaps卻湧入逾300則負評，評論僅剩2.2顆星，雖然後續因評論機制導致大量負評被刪除，但也僅回升至3.1顆星。對此，過去也曾在主題樂園工作的在日港人在實際遊玩後，指出該樂園3大問題，心痛「當客人那麼辛苦」。

在日港人風信子在25日沖繩JUNGLIA叢林樂園開幕當天便前往體驗，事後無奈表示「現實與理想差太遠」，雖然事先下載APP準備搶遊樂設施的票，但開園後30分鐘整理券就幾乎被搶光，現場排隊也要等候數小時；園區太大，有地圖也很難搞清楚自己在哪；當天又不幸遭遇惡劣天氣，戶外設施9成關閉、撐了雨傘也全身溼透，玩得相當吃力，只能建議想前往的遊客遇雨天最好改行程。

沖繩JUNGLIA叢林樂園的負面評價經過周末持續發酵，風信子也在粉專「全職旅行的日本人妻/風信子」以其專業指出三大問題：未考量顧客安全、未提供同等價格的快樂、未顧及顧客任何時候的體驗。

風信子表示，樂園設施排隊位置沒有遮蔽物，沒有考慮到顧客因排隊曝曬中暑或淋雨感冒的情況，她在排隊時也遭遇打雷、閃電，在開放且周圍都是樹木的情況下，她和老公都擔心「可能被雷劈中」。

而該園入場費用為8000日圓（約新台幣1600元），對比環球影城8600日圓（約新台幣1750元）、迪士尼樂園為9000至10000多日圓（約新台幣1800至2000元），定價不算低廉，卻未提供顧客同等級的感受，不能說下雨所以全部設施無法玩「是你運氣不好」，應該要提供避雨設施和雨中也能體驗的遊戲。

風信子說，讓她真心感到失望的是「由頭到尾一個聲稱樂園的地方，都沒有在顧及客人的體驗」，並表示這將會是最後一次談論該話題，「對於這個樂園，我不想再提」。