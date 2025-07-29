父母濾鏡有多強？她無奈客套硬誇小孩可愛 網一招妙回：說實話就好

都說小孩在父母心目中是最美的，但近日有網友提出疑問，如果有父母覺得自己長得醜，小孩又很像自己，還會覺得小孩好看嗎？

原PO在Dcard發文，表示每當自己看到有父母發貼文分享自己的孩子「很帥很美」，都會有其他父母一起分享，並說自己家的孩子也很好看，這時原PO都會有些無言。

她認為這些父母把孩子的照片一起發出來時，真的有很明顯的差別，「大家也都是看破不說破」。她好奇這些父母是裝作不知道，還是爸媽濾鏡真的太重？

原PO還說，通常女兒都會像爸爸，「爸爸如果長得醜的話真的很悲劇」，她有兩個朋友的女兒就是如此，而且小孩的性格也不討喜，讓她誇不下去，只能客套說小孩「可愛」。

原PO認為小孩真的天生就有差，心地善良還好，有些已經長相不出眾，性格還很頑劣，「根本就是惡魔吧」。

許多網友認同原PO的看法，「父母對自己孩子的愛的濾鏡是開到最大最強的耶」、「他們就是覺得自己小孩好看才愛PO吧，但是很多真的長得不怎樣」、「有的父母還會強硬地要你認同他家的小孩世界第一可愛」。

部分網友留言，表示自己確實知道自家小孩不好看，但有時就是「醜到可愛」，「有時候我看我女兒的醜照也都是覺得『怎麼這麼醜，有夠可愛的』」、「小姪女的媽媽長得很臭臉，結果小姪女想要東西時，對我說姑姑抱抱，直接融化掉」。還有網友表示，自己在小孩剛出生時覺得超可愛，但過幾個月看照片又覺得「剛出生好醜喔，我當時為什麼覺得很可愛」。

還有網友分享巧妙的回應方式，「我都直接說『哇！長得很像爸爸／媽媽耶』，誇不下去就說實話」、「我只會說長得跟你或你的另一半好像喔，小孩不會偷生欸」。