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吃飯目睹員工被搧巴掌！她留負評揭真相卻被刪 網教一招保住評論

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吃飯目睹員工被搧巴掌！她留負評揭真相卻被刪 網教一招保住評論

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

如果在吃飯時目睹餐廳內的職場霸凌行為，想必會讓人沒心情用餐。近日有網友在網路發文，表示自己在一間餐廳用餐時，目睹了老闆廚房員工的行為，讓她相當害怕。

原PO在Dcard發文，表示自己日前在一間餐廳吃晚餐，餐聽內生意很好，工作人員只有老闆及內場廚房員工兩人，看起來相當忙碌。

吃到一半，她聽到廚房內有人「大聲講話」，並透過小窗口看到老闆在廚房內對員工說話，並「打了員工一巴掌」，而員工只是摸摸臉繼續工作。

原PO表示自己當下相當驚恐，「嚇到我食慾少八成」，並發訊息詢問朋友該怎麼辦。

在與朋友傳訊息時，原PO看到老闆又進到廚房裡，繼續對員工說話，也繼續動粗，「打他的臉他的頭，好幾下」。

原PO本想報警，但又怕自己多管閒事且沒有證據，只好草草結束用餐結帳回家。

幾天後，原PO在Google Maps上留下1星負評，說出自己所看到的疑似霸凌的行為，而店家回應稱這是因為當天廚房員工所做的餐點品質不佳，是為了維護餐點品質，「維護出餐品質是必要的，多謝指教」。

隨後也有疑似被打罵的當事人對回應進行補充，表示自己也是餐廳的股東，問題兩人會在私下解決，但意識到「動手當然不對」，並為觀感不佳道歉。

原PO則認為這不僅僅是「觀感不佳」的問題，她認為「都2025了，還能發生這樣的事也太讓人驚恐了」。

文章引發網友討論，有人懷疑當事人的回覆其實也是老闆編的，「感覺是被逼寫出來的評論，天啊」、「對方一定是員工而已，當事人發言是老闆自己編的吧」、「怎麼可能老闆股東之間處理事情會動手，絕對是上對下」。

也有網友去看了更多評論，認為老闆的情緒控管確實有問題，「蠻多客人反應疑似老闆有情緒控管差的問題，不止（兇）員工也會兇客人」、「去看了評論的回覆，老闆真的有情緒問題」。

還有網友分享如何防止店家刪除負評，「下次記得要評2星或3星，就消不掉了」、「太多短時間內的1星評論通常會被審核異常導致刪除。建議留2星或是3星」。

Dcard 老闆 廚房 餐廳 負評 巴掌 職場霸凌

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