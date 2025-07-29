狂流汗又一直走路 她曝老公赴日出差竟屁股破皮！過來人教防護法

老公去日本出差，想不到居然屁股破皮！一名網友在Dcard發文，表示自己的老公去日本出差5天，回來的前一天打電話說自己「屁屁破皮」，並表示這是因為自己一直流汗又走了很多路。

原PO的老公表示，現在日本超級熱，而自己每天都至少要在室外待6到8個小時，「每天都是被汗浸濕的狀況」，加上還要在戶外走路，屁股就破皮了。

文章引出許多有經驗的網友，表示這相當正常，「真的會破，就流汗摩擦，超級痛」、「真的會破，以前太熱又流汗時兩片屁股肉摩擦就破皮了」、「今年去日本每天走3萬步也是菊花破皮超痛」。

還有人熱心分享舒緩方案，「建議早上出門前可以抹凡士林或曼秀雷敦（非藍蓋那款）在屁股之間」、「嬰兒爽身粉很好用」、「如果要外出大量走動，要穿運動緊身褲，胯下和屁股要先抹胯下痛的藥膏，先做預防」。

但也有不少網友歪樓，「告訴你時，有略帶嬌羞、回憶的表情嗎？」、「他是去南京出差嗎」。