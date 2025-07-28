快訊

預告縮短俄羅斯50天最後通牒 川普：對普亭非常失望

51歲「酒國名花」遭上銬逮捕！凌威威涉擄人傷害 10萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

全家隱藏版服務突爆紅！店內驚現自助洗衣機 僅7縣市找得到

聯合新聞網／ 綜合報導
全家便利商店示意圖。記者余承翰／攝影
全家便利商店示意圖。記者余承翰／攝影

台灣超商市場競爭激烈，不只賣咖啡、賣雞排，現在連洗衣機都上陣！近日有網友驚訝發現，全家便利商店竟設有「自助洗衣機」，洗衣、脫水、烘乾一次到位，引發熱議。不過事實上，這項服務早在2019年就悄悄上線，目前僅限全台7縣市、25家門市提供，因為機台需較大空間，並非所有門市皆設置，民眾也可透過App查詢所在位置。

有網友近日在Threads上分享驚奇經歷，表示「去朋友家旁邊的全家買東西，結果走進去傻眼，為什麼有自助洗衣機啊？全家開始引進洗衣機了嗎？」並驚呼現在的超商實在太拚，看了一下價格也不貴，甚至提供洗烘合一的服務，令原PO直呼「太狂了，直接可以邊洗衣服邊喝咖啡等衣服好，台灣超商真的沒有極限」，立刻引起網友熱烈討論。

貼文曝光後，也引來不少網友留言回應，「這目前還很少間有，要大一點的門市才有空間擺放，我只看過一次」、「根本不知道有這個服務，哪裡有啊？」、「現在超商真的太多元化了」、「越來越多樣化了，以後可能可以直接住全家」、「我覺得下一個會不會是付費淋浴間」，紛紛對超商的多功能發展表示驚嘆與期待。

事實上，這並非全家最新推出的服務，早在2019年便已率先於新北市三重區試辦。經過多年推廣，目前全台已有基隆、台北、新北、桃園、新竹市、台中與高雄等7個縣市，共25家門市設有自助洗衣機。不過是否能設置，仍需視門市空間大小而定。全家也提供App查詢功能，民眾不僅能找到有設置洗衣機的門市，還可即時查看機台使用狀況與等候時間。至於收費標準，洗衣30分鐘為190元、洗加烘60分鐘220至300元不等，烘衣則為每5分鐘10至15元。

超商 全家 Threads 洗衣機

相關新聞

情侶吃鐵板燒龍蝦干貝狂上菜！他嫉妒心爆發「秋什麼」 下秒火氣全消

日前網友在Dcard以「覺得自己很可悲」為題，分享一段在鐵板燒餐廳用餐時的奇遇，引發網友熱烈討論。原PO表示，當時在鐵板燒店遇到一對約25歲、顏值很高的情侶，他們點餐的方式更是引人注目，幾乎把店內最昂貴的食材全都點了一輪。

全家隱藏版服務突爆紅！店內驚現自助洗衣機 僅7縣市找得到

台灣超商市場競爭激烈，不只賣咖啡、賣雞排，現在連洗衣機都上陣！近日有網友驚訝發現，全家便利商店竟設有...

全台最佛便當？排骨飯+3配菜「只要50元」 在地人認證：20年沒漲

基隆市安樂區一家名為「天下魯肉飯」的小吃店，主打排骨便當僅售50元，配菜三樣還加送滷蛋，超佛心價格引發網友熱烈討論，成為近期在地美食話題焦點。 近日有民眾在臉書社團「基隆人日常」發文分享用餐經驗

刻板印象？她19歲懷孕被社工問「結婚了嗎」 網緩頰：都為孩子好

「（社工）問我跟父母住嗎，我回答住在婆家，社工驚訝的說：『你結婚了？』我回答對」一名女網友在論壇指出，雖然從18歲至今結婚有1年了，但是她因太年輕遭他人推測是否未婚懷孕、會不敢產檢；也被工作單位的老闆問，收入不高又年輕，怎麼敢結婚。

翻譯濫用流行語惹議？ 網友怒「這1句」：看得很尷尬

中譯字幕是否應使用流行語？近日有網友在PTT動漫版（C_Chat）發文，指出觀看日漫「愛在雨過天晴時」時，發現翻譯中突然出現「藍瘦香菇」，他認為相當突兀、影響閱讀情緒，引發網友熱烈討論。

他點外賣牛腱河粉！打開盒子嚇瘋「激似老鼠 」網：食慾全沒了

這難道是料理鼠王制作的餐點嗎？台灣有民眾近日外賣點了1份牛腱河粉（即香港的腸粉），打開外賣盒後驚見牛腱形狀和死老鼠極為相似，故分享照片到社交平台，傻眼詢問「我點的是牛腱河粉，對吧！？」引來網友紛紛留言大呼惡心，「一定是得罪老闆了…我先去吐了」、「我看了食慾全沒」、「你可以不吃，但是一定要請朋友吃」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。