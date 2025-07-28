全家隱藏版服務突爆紅！店內驚現自助洗衣機 僅7縣市找得到

台灣超商市場競爭激烈，不只賣咖啡、賣雞排，現在連洗衣機都上陣！近日有網友驚訝發現，全家便利商店竟設有「自助洗衣機」，洗衣、脫水、烘乾一次到位，引發熱議。不過事實上，這項服務早在2019年就悄悄上線，目前僅限全台7縣市、25家門市提供，因為機台需較大空間，並非所有門市皆設置，民眾也可透過App查詢所在位置。

有網友近日在Threads上分享驚奇經歷，表示「去朋友家旁邊的全家買東西，結果走進去傻眼，為什麼有自助洗衣機啊？全家開始引進洗衣機了嗎？」並驚呼現在的超商實在太拚，看了一下價格也不貴，甚至提供洗烘合一的服務，令原PO直呼「太狂了，直接可以邊洗衣服邊喝咖啡等衣服好，台灣超商真的沒有極限」，立刻引起網友熱烈討論。

貼文曝光後，也引來不少網友留言回應，「這目前還很少間有，要大一點的門市才有空間擺放，我只看過一次」、「根本不知道有這個服務，哪裡有啊？」、「現在超商真的太多元化了」、「越來越多樣化了，以後可能可以直接住全家」、「我覺得下一個會不會是付費淋浴間」，紛紛對超商的多功能發展表示驚嘆與期待。

事實上，這並非全家最新推出的服務，早在2019年便已率先於新北市三重區試辦。經過多年推廣，目前全台已有基隆、台北、新北、桃園、新竹市、台中與高雄等7個縣市，共25家門市設有自助洗衣機。不過是否能設置，仍需視門市空間大小而定。全家也提供App查詢功能，民眾不僅能找到有設置洗衣機的門市，還可即時查看機台使用狀況與等候時間。至於收費標準，洗衣30分鐘為190元、洗加烘60分鐘220至300元不等，烘衣則為每5分鐘10至15元。