全台最佛便當？排骨飯+3配菜「只要50元」 在地人認證：20年沒漲
基隆市安樂區一家名為「天下魯肉飯」的小吃店，主打排骨便當僅售50元，配菜三樣還加送滷蛋，超佛心價格引發網友熱烈討論，成為近期在地美食話題焦點。
近日有民眾在臉書社團「基隆人日常」發文分享用餐經驗，表示首次造訪該店便點了最平價的排骨便當，原想主動告知無需加滷蛋，沒想到老闆竟回應「滷蛋本來就有」，讓他驚訝直呼：「這價錢在現在的物價下，根本是全台最便宜」。
原PO表示，從排隊到點菜大約等了30分鐘才拿到餐點。從貼出的菜單可見，店內除了50元的排骨便當與控肉飯，還有只要10元的滷肉飯，價格實惠令人讚嘆。
貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友紛紛留言回應，「什麼？我快20年沒去了，價格竟然沒變？真的假的」、「好吃又便宜」、「排骨入味又香，軟嫩超下飯，真的很佛心」、「回基隆必吃，超好吃又超值」、「老闆、老闆娘真的太佛」、「根本是全基隆最佛店家」。
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