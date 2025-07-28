情侶吃鐵板燒龍蝦干貝狂上菜！他嫉妒心爆發「秋什麼」 下秒火氣全消

日前網友在Dcard以「覺得自己很可悲」為題發文，分享一段在鐵板燒餐廳用餐時的奇遇，引發網友熱烈討論。原PO表示，當時在鐵板燒店遇到一對約25歲、顏值很高的情侶，他們點餐的方式更是引人注目，幾乎把店內最昂貴的食材全都點了一輪。

原PO表示，隔壁情侶點了龍蝦、蟹、干貝等，「只看到他們那邊一直上菜，上到位置都不夠了，有些還擠到我們的位置。」原PO說，當下不禁心生疑問，「在秋（囂張）什麼？點這些是要炫給誰看？」結果這對情侶實際上只吃了三分之一不到的食物，看起來完全吃不完。

正當原PO還在內心吐槽時，情侶兩人突然轉頭主動搭話，並提出一項令他大為震驚的提議。「這些我們吃不完也都沒有碰，你們要不要吃？」女方客氣地問道，接著便將擺放在靠近原PO的山珍海味推過去。

「那一刻我整個心態瞬間大轉彎，剛剛那股火氣直接熄掉。」原PO表示，雖然內心一陣尷尬，但還是自然地回應「謝謝」，並和朋友默默把眼前的幾盤干貝龍蝦默默掃空。

這則文章引來網友留言熱議，不少人笑稱「你都不怕你吃完他叫你一起Share錢嗎」、「哈哈哈！這個反轉真棒」、「果然是嘴巴很誠實」、「的確，為了龍蝦干貝而折腰」、「請問哪裡有這對情侶的資訊？我樂意一起用餐」、「我覺得兩邊都很棒啊！禮貌珍食，開心接受」。