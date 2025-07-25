刻板印象？她19歲懷孕被社工問「結婚了嗎」 網緩頰：都為孩子好

「（社工）問我跟父母住嗎，我回答住在婆家，社工驚訝的說：『你結婚了？』我回答對」一名女網友在論壇指出，雖然從18歲至今結婚有1年了，但是她因太年輕遭他人推測是否未婚懷孕、會不敢產檢；也被工作單位的老闆問，收入不高又年輕，怎麼敢結婚。

原PO在Dcard以「未滿20歲懷孕，刻板印象」為題發文表示，她今年19歲，已經懷孕5個月是第三胎，前兩胎為意外流產，而且她從去年4月至今已登記結婚1年多。

原PO指出，她近期接到衛生局來電，對方表示因為她未滿20歲懷孕，所以會請社工當面關懷。

「社工確實有打電話來跟我約昨天見面，帶了待產包給我，這點很好！」但是原PO也說，與上述社工的談話過程，讓她感受到很濃厚的刻板印象。

原PO說明，社工在與她見面前的電話中，就先詢問她父母是否知道懷孕的事實，又問她是否已經結婚、丈夫的父母知不知情，原PO對上述3個問題皆表示肯定。

原PO在內心想道，不是每個年輕媽媽懷孕都是在未婚狀態下，而且自己每一次產檢資料都填已婚，也認為醫師有在紀錄上標示已結婚的事實，讓她困惑為什麼衛生局跟社會處都不知道她已經登記結婚。

原PO接著說，社工來家關懷時，先向她借媽媽手冊，然後提及「妳一直有在產檢喔」，並表示因為上週才接到衛生局通報的電話，推測原PO未滿20歲，怕原PO不敢去產檢。社工又繼續關心，之後孩子有沒有人、足夠的金錢與後援，來支撐對孩子的照顧。

原PO解釋，她不怪罪社工，認為多關心個案可以避免憾事發生，但會感慨刻板印象影響很重，因為她不僅認為社工的言語帶有刻板印象，離職的前工作餐飲店老闆曾問話，也同樣讓她感受到刻板印象。原PO說，當時老闆的問話中提及，原PO年輕、與丈夫兩人看似收入不高，不解為什麼她要結婚。

原PO於文末補充道，她的父母留了3間位於台北、不需要繳房貸的房子給她，讓她工作的薪水加上收的房租，可以有辦法獨力養小孩，憑自己的能力就能不讓小孩受委屈；再加上原PO從國中就非常確定自己憧憬著有小孩，也想陪伴小孩一起長大，所以才敢年輕就結婚生小孩。

有頭像資料顯示為社會工作系的網友留言緩頰，「沒辦法……，因為多數出事情（兒虐）的家庭都是小父母，寧願擾民全面盤查，也不能錯接一個。希望妳可以體諒，大家都是為了孩子好」。對此原PO回覆，「這篇文主要就是想感慨刻板印象，為了小孩好一定沒問題！而且社工人很好」。