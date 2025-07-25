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翻譯濫用流行語惹議？ 網友怒「這1句」：看得很尷尬

聯合新聞網／ 綜合報導
台譯有些作品會因應時事，插入本地流行語。示意圖／ingimage
台譯有些作品會因應時事，插入本地流行語。示意圖／ingimage

中譯字幕是否應使用流行語？近日有網友在PTT動漫版（C_Chat）發文，指出觀看日漫「愛在雨過天晴時」時，發現翻譯中突然出現「藍瘦香菇」（難受想哭），他認為相當突兀、影響閱讀情緒，引發網友熱烈討論。

原PO表示，該劇本屬情感細膩、節奏緩慢的作品，翻譯應更貼近原意，不該「硬塞」流行語或網路梗。他批評：「突然冒出一句藍瘦香菇真的太尷尬了」，並質疑是否應該更尊重原作語境。

此文一出，引來許多網友共鳴，不少人認為字幕翻譯不應過度在地化，更不應為了博取笑點而破壞角色情緒。「太瞎了吧」、「過三年就看不懂了」、「宅宅特有的自以為幽默」、「流行語很快就變死語，看得很尷尬」、「書名原文直譯是愛就像在下雨過後，並沒有提到天晴，翻成愛在雨過天晴時就有點超譯了...」。

也有網友指出，過往港譯常被戲稱「另類創作」，如今台譯也逐漸出現類似傾向，甚至有些配音作品也會插入本地流行語，導致角色說話風格不一、觀眾難以投入。

對於「翻譯自由」與「保留原味」之間如何拿捏，也反映出觀眾對在地化尺度的不同期待。隨著串流平台崛起與翻譯團隊多元化，如何在流暢易懂與忠於原意之間取得平衡，將是未來翻譯品質的一大挑戰。

日本 漫畫 文學翻譯類

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