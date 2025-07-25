百貨廁所沖水鍵怎麼按？5歲童一腳下去她傻眼 孩子爸嗆：誰規定用手

近日一名女網友與男友及他5歲的孩子逛百貨公司，當他們去上廁所時，她發現孩子會用腳踩沖水按鈕，不過按鈕高度位在手的位置，從設計上看來應該是要用手壓，她事後告知男友，但對方也認為為何不能用腳，讓她相當疑惑，因此發文詢問網友們，「這種馬桶到底是要用手還是用腳踩？」。

該名女網友在Dcard上分享，她帶男友的小孩上百貨公司的廁所，如廁完後孩子站起來用腳踩沖水按鈕，她詢問「怎麼是用腳不是手？那下個人就會碰到你髒髒的鞋印，這樣不禮貌」，孩子卻表示本來就是用腳踩，原po解釋「有些馬桶蹲著的確實用腳踩，有些是自動沖水、有些是用手壓，每個不一樣，但這個是用手壓，誰教你用腳踩的？」，只見孩子聽完先說是壞人教的，轉頭又說是自己發明的。

事後她告知男友，但對方也不懂為何不能用腳，原po解釋按鈕高度位在手的位置，而且用腳踩下個人怎麼使用，很髒又不禮貌，沒想到對方卻說「有規定一定要用手嗎？誰說的？說不定別人也用腳踩」，甚至還說這些習慣可能是前妻教的，但他個人有時候也會用腳踩。

文章曝光，多數網友認同原po的想法，「用腳踩就是沒公德心 不用辯」、「這個就是用手…這高度你把腳抬起來自己不會覺得很怪嗎？」、「我會用衛生紙壓著用手，上廁所前馬桶蓋也一定會消毒過」、「看到這篇終於知道為什麼公廁這麼髒」、「用踩的就是自私沒公德心的傢伙，從上到下家教都很爛」。

不過也有部分人認為應該用腳踩，「我覺得是衛生觀念好，反而會用腳踩」、「用腳踩，這東西根本不該發明成用手」、「上完廁所手上多少會沾到自己帶的細菌，大家都用腳的話，就不會有人的手被用髒了」、「從小家裡就是教用腳踩，以前家裡還會教踩在馬桶上蹲式」。