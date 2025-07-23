吃滷肉飯低消要200元？老闆無奈曝店租 網不挺：那我去吃小火鍋
物價上漲，現在連小吃店也有低消的規定！一名網友分享，有店家公告，因原物料持續上漲，老闆決定雖然不漲價，但以後內用會有低消，大人一位200元、小孩一位100元。貼文曝光之後掀起熱議，有人認為「200低消，那我去吃小火鍋」，也有人說「能接受就去，不能就找其他店」。
一名網友今（23日）在臉書社團「匿名2公社」發文寫下：「現在連吃滷肉飯都有低消了，一人低消200元，誰還敢說台灣物價低」，並附上一張店家公告的截圖。
根據截圖裡的資訊，某間滷肉飯小吃店公告，因原物料不斷上漲，老闆和老闆娘商量後決定「不漲價」，但內用從今起設定低消，大人一位200元、小孩一位100元。店家無奈表示是因為快受不了才做此決定，還透露店租要6萬元。
小吃店設低消的話題立刻引發網友熱議，「台灣物價低，是上個世紀的事情了」、「200你都沒有？那就不要吃了啊」、「我剛去買菜一斤大陸妹要100塊，其實自己煮並沒有比較便宜」、「能接受就去，不能就找其他店」、「有開發票的話ok啊」、「吃滷肉飯加其他小菜跟湯差不多了」。
有網友則說「雖然我自己吃滷肉飯都會吃到200以上，但變成低消這個真的有點逼人」、「一家三口吃個滷肉飯不就500起跳」、「我吃滷肉飯就是為了省錢啊」、「200低消，那我去吃小火鍋」、「外帶吧，一餐吃兩百，一個多月下來也是很恐怖」。
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