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冷氣機變剉冰機？出風口「狂噴冰塊」她嚇瘋 1件事常忽略釀禍　

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享租屋處的冷氣變剉冰機，竟噴出一塊又一塊的「冰塊」。圖擷自threads.com@ruei4._
一名網友分享租屋處的冷氣變剉冰機，竟噴出一塊又一塊的「冰塊」。圖擷自threads.com@ruei4._

炎熱的夏天許多人家裡都會開冷氣，不過屏東恆春一名網友在租屋處開冷氣時，竟遇到冷氣出風口狂噴冰塊，讓她驚呼「冷氣變剉冰機」，並拍下影片上網求助，對此冷氣師傅表示，通常這種情況都是因為「冷氣太髒都沒有清洗」

該名網友在Threads上發文分享，租屋處的冷氣機竟變成「剉冰機」，出風口狂噴冰塊，讓她嚇瘋、崩潰求助，但沒想到她洗完濾網後，冷氣溫度竟變得超級冷，「大概15度？完全調不了，因為我在恆春，所以只有開冷氣變成停屍間、關冷氣變成烤箱兩種選擇…已經被冷醒去客廳睡了」。

有內行人點出可能原因，「從業多年的經驗告訴原Po，如果不是你的散熱片漏冷媒有結霜的話；那麼你房間的冷氣應該是很久都沒有清潔了，黴菌跟髒污灰塵的集合體都卡在散熱片中間，所以開冷氣的時候冷凝水會含在這些髒污之上，最後在散熱片中間形成小冰塊自由落體，落到風扇之後就被甩出來，因此光洗濾網是沒用的」。

根據TVBS新聞網報導，冷氣師傅指出，問題的根源在於冷氣太髒都沒有清洗，建議民眾應把濾網拔下來用水管沖掉上面的灰塵，以及風鼓與出風口也需定期清潔，注意在清潔的過程中，不要觸碰到黑色的小型溫度感測器。師傅強調，只要把濾網清洗並固定保養，就能輕易解決這個問題，同時每年也要定期檢查冷媒量。

由 @isabellathatgirll 發佈
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冷氣 冰塊

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